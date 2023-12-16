Экс-тренер сборной России: «По физическим данным Ковальчук превосходит многих молодых атлетов»

Экс-тренер сборной России оценил физическое состояние Ильи Ковальчук.

– В какой физической форме сейчас Илья Ковальчук?

– Рабочий вес около 103-104 килограмм. По физическим данным он превосходит многих молодых атлетов. Все, что касается физической подготовке, в полном порядке. Лед покажет.

– Получится ли перенести эту подготовку на лед? Не каждый суператлет сможет делать то, что нужно на льду.

– Я думаю, Ковальчук на коньках чувствует себя намного увереннее, чем в кроссовках.

– Решение Ковальчука продолжать карьеру вас удивило?

– Он, естественно, долго обдумывал и взвешивал этот шаг. Его решение точно не спонтанное.

– Вы рады, что Ковальчук продолжит играть в хоккей?

– Судя по эмоциям и энергетике, такое решение очень замотивировало и вдохновило Илью. Он находится в приподнятом расположении духа. Думаю, это перенесется на лед. Илья – лидер, который сплачивает коллектив и создает вокруг себя правильную атмосферу. Для команды это будет плюсом, – сказал Дмитрий Яшанькин.