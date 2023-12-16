Заседа запросил обмен из «Спартака»: «Как сказал наш президент, молодежь должна ставить амбициозные цели. Хочу находиться в команде КХЛ»

Михаил Заседа запросил обмен из «Спартака».

Форвард команды «Звезды и ВХЛ» сообщил об этом после турнира «3 на 3» на Кубке Первого канала.

«Сейчас я нахожусь все время в « ». Конечно, ко мне в Воскресенске очень хорошо относятся и создают максимально комфортные условия.

Тренерский штаб, коллектив, болельщики – все на высшем уровне. Но на данный момент я не подхожу к игре основной команды, и прошу « » обменять меня.

Как сказал наш президент [ ], молодежь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ, где я нужен и смогу дальше развиваться как игрок и завоевать Кубок Гагарина», – сказал Заседа.

24-летний в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провел за «Спартак» 13 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В ВХЛ форвард сыграл за «Химик» 19 матчей и набрал 14 (7+7) очков.