Богдан Конюшков: «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина. Будем и дальше пропагандировать атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей»

Богдан Конюшков считает, что «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина.

Нижегородская команда занимает четвертое место на Западе.

– Чего можно ждать от «Торпедо» во второй части чемпионата?

– Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше – в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину, – сказал Конюшков.

– Хоккеисты сами получают удовольствие от стиля игры команды?

– И мы получаем удовольствие от игры, и зрители. Не зря у нас царит такая атмосфера в ледовом дворце. Все кайфуют, даже если поражения, потому что видят, что мы стараемся и не играем спустя рукава.

– После прошлого плей-офф осталась недосказанность?

– Слишком много эмоций потратили, когда прошли первый раунд. Хотя мы засматриваемся на Кубок и работа еще не была сделана. Эмоций не хватило, а в игровом плане не могу сказать, что мы уступили, больше ментально.

– Чувствуете в себе силы превзойти результат прошлого сезона?

– Да. Не будем размениваться на результат предыдущего года. Первый раунд, второй раунд – для нас не потолок. У нашей команды хороший потенциал. Можем и за Кубок побороться, – сказал защитник «Торпедо».