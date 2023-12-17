Богдан Конюшков: «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина. Будем и дальше пропагандировать атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей»
Богдан Конюшков считает, что «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина.
Нижегородская команда занимает четвертое место на Западе.
– Чего можно ждать от «Торпедо» во второй части чемпионата?
– Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше – в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину, – сказал Конюшков.
– Хоккеисты сами получают удовольствие от стиля игры команды?
– И мы получаем удовольствие от игры, и зрители. Не зря у нас царит такая атмосфера в ледовом дворце. Все кайфуют, даже если поражения, потому что видят, что мы стараемся и не играем спустя рукава.
– После прошлого плей-офф осталась недосказанность?
– Слишком много эмоций потратили, когда прошли первый раунд. Хотя мы засматриваемся на Кубок и работа еще не была сделана. Эмоций не хватило, а в игровом плане не могу сказать, что мы уступили, больше ментально.
– Чувствуете в себе силы превзойти результат прошлого сезона?
– Да. Не будем размениваться на результат предыдущего года. Первый раунд, второй раунд – для нас не потолок. У нашей команды хороший потенциал. Можем и за Кубок побороться, – сказал защитник «Торпедо».