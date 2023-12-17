Богдан Конюшков: «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина. Будем и дальше пропагандировать атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков считает, что «Торпедо» может побороться за Кубок Гагарина.

Нижегородская команда занимает четвертое место на Западе.

– Чего можно ждать от «Торпедо» во второй части чемпионата?

– Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше – в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину, – сказал Конюшков.

– Хоккеисты сами получают удовольствие от стиля игры команды?

– И мы получаем удовольствие от игры, и зрители. Не зря у нас царит такая атмосфера в ледовом дворце. Все кайфуют, даже если поражения, потому что видят, что мы стараемся и не играем спустя рукава.

– После прошлого плей-офф осталась недосказанность?

– Слишком много эмоций потратили, когда прошли первый раунд. Хотя мы засматриваемся на Кубок и работа еще не была сделана. Эмоций не хватило, а в игровом плане не могу сказать, что мы уступили, больше ментально.

– Чувствуете в себе силы превзойти результат прошлого сезона?

– Да. Не будем размениваться на результат предыдущего года. Первый раунд, второй раунд – для нас не потолок. У нашей команды хороший потенциал. Можем и за Кубок побороться, – сказал защитник «Торпедо».

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2 комментария
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Много говорим слишком, будущие победы любят тишину...
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Излишнюю эмоциональность спишем на рост. И пожелаем команде успеха!
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