Атанасов, Сафонов и Шабанов составили третье звено на тренировке «России 25», Толчинский, Воробьев и Соркин – первое

Определены сочетания звеньев на тренировке команды «России 25».

Национальная команда готовится к Кубку Первого канала. Хоккеисты были разделены на две группы.

Первая группа:

Серебряков, Иванов.

Толчинский – Воробьев – Соркин, Никишин – Земченок.

Зыков – Глотов – Хайруллин, Лямкин – Елесин.

Атанасов – Сафонов – Шабанов, Карпухин – Сергеев.

Дыняк – Бардаков – Полтапов, Федотов – Конюшков.

Во второй группе тренировались вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелев, Андрей Чивилев, Николай Поляков и Никита Гребенкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.