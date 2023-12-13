Атанасов, Сафонов и Шабанов составили третье звено на тренировке «России 25», Толчинский, Воробьев и Соркин – первое

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Артем Сергеев Артем Земченок Сергей Толчинский Никита Серебряков Валентин Зыков Никита Лямкин Никита Коростелев Михаил Воробьев Марат Хайруллин Илья Карпухин Александр Елесин Максим Соркин Чемпионат.com Илья Сафонов Захар Бардаков Александр Никишин Никита Дыняк Андрей Чивилев Василий Глотов Николай Поляков Максим Федотов Прохор Полтапов Сергей Иванов Тимофей Давыдов Артемий Плешков Максим Шабанов Никита Смирнов Никита Гребенкин Богдан Конюшков сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Определены сочетания звеньев на тренировке команды «России 25».

Национальная команда готовится к Кубку Первого канала. Хоккеисты были разделены на две группы.

Первая группа:

Серебряков, Иванов.

Толчинский – Воробьев – Соркин, Никишин – Земченок.

Зыков – Глотов – Хайруллин, Лямкин – Елесин.

Атанасов – Сафонов – Шабанов, Карпухин – Сергеев.

Дыняк – Бардаков – Полтапов, Федотов – Конюшков.

Во второй группе тренировались вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелев, Андрей Чивилев, Николай Поляков и Никита Гребенкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.

1 комментарий
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Надеюсь, что Конюшков в паре с Федотовым это просто совпадение, а не просмотр у Ротенберга
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