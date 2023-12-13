Атанасов, Сафонов и Шабанов составили третье звено на тренировке «России 25», Толчинский, Воробьев и Соркин – первое
Определены сочетания звеньев на тренировке команды «России 25».
Национальная команда готовится к Кубку Первого канала. Хоккеисты были разделены на две группы.
Первая группа:
Серебряков, Иванов.
Толчинский – Воробьев – Соркин, Никишин – Земченок.
Зыков – Глотов – Хайруллин, Лямкин – Елесин.
Атанасов – Сафонов – Шабанов, Карпухин – Сергеев.
Дыняк – Бардаков – Полтапов, Федотов – Конюшков.
Во второй группе тренировались вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелев, Андрей Чивилев, Николай Поляков и Никита Гребенкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.