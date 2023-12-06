Ларионов о 4:2 с «Ладой»: «Радует, что «Торпедо» продолжает приобретать ту уверенность, которая необходима, и выиграло непростой матч»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Лады» (4:2).

«Впервые играли с «Ладой» в сезоне и, надеюсь, игра болельщикам понравилась. Радует, что наша команда продолжает приобретать ту уверенность, которая необходима, и выиграла непростой матч.

При ничейном счете после двух периодов важны командные действия, чтобы не было индивидуальной игры. Преодолевая сложную оборону, которую соперник начал ставить с первых минут матча, было важно не потерять концентрацию и стараться преодолевать среднюю зону за счет передач, скорости и нестандартных решений.

После двух периодов сделали акцент на том, что надо использовать защитников соперника как помеху, как сделал это , забивая второй гол. Игроки обороны соперника очень часто пятились назад, что создает помеху вратарю. И мы сказали, что такие элементы игры иногда приносят успех. Что и получилось в итоге.

Только добрые слова , который закрыл обзор вратарю, когда нестандартным броском экстра-класса с кистей забросил третью шайбу.

Наконец сумели забросить шайбу в формате «пять на три»? Вся работа над такими компонентами сейчас – в мозгах, а не на льду. Порой многие вещи можно делать хорошо, но шайба не заходит. Здесь получилась спонтанная комбинация, в ходе которой шайба оказалась на крюке , который вонзил ее в девятку.

Команда выиграла три подряд матча и будет несправедливо кого-то выводить из состава. В то же время Олег Ли провел лишь одну тренировку с командой, и мы не хотим его бросать в пекло, но он нам пригодится после перерыва», – сказал главный тренер « » Игорь Ларионов.