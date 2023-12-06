Ларионов о 4:2 с «Ладой»: «Радует, что «Торпедо» продолжает приобретать ту уверенность, которая необходима, и выиграло непростой матч»
Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Лады» (4:2).
«Впервые играли с «Ладой» в сезоне и, надеюсь, игра болельщикам понравилась. Радует, что наша команда продолжает приобретать ту уверенность, которая необходима, и выиграла непростой матч.
При ничейном счете после двух периодов важны командные действия, чтобы не было индивидуальной игры. Преодолевая сложную оборону, которую соперник начал ставить с первых минут матча, было важно не потерять концентрацию и стараться преодолевать среднюю зону за счет передач, скорости и нестандартных решений.
После двух периодов сделали акцент на том, что надо использовать защитников соперника как помеху, как сделал это Алексей Кручинин, забивая второй гол. Игроки обороны соперника очень часто пятились назад, что создает помеху вратарю. И мы сказали, что такие элементы игры иногда приносят успех. Что и получилось в итоге.
Только добрые слова Никите Шавину, который закрыл обзор вратарю, когда Богдан Конюшков нестандартным броском экстра-класса с кистей забросил третью шайбу.
Наконец сумели забросить шайбу в формате «пять на три»? Вся работа над такими компонентами сейчас – в мозгах, а не на льду. Порой многие вещи можно делать хорошо, но шайба не заходит. Здесь получилась спонтанная комбинация, в ходе которой шайба оказалась на крюке Максима Летунова, который вонзил ее в девятку.
Команда выиграла три подряд матча и будет несправедливо кого-то выводить из состава. В то же время Олег Ли провел лишь одну тренировку с командой, и мы не хотим его бросать в пекло, но он нам пригодится после перерыва», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Во-вторых, три очка очередных набрал Вася Ананасов :-)
В-третьих, с победой над Автозаводцами из Тольятти, молодцы!