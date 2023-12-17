«Торпедо» о травме Атанасова: «Вроде бы состояние нормальное. Надеемся, что будет играть в ближайшее время»

Гендиректор «Торпедо» рассказал о состоянии здоровья Василия Атанасова.

Накануне форвард получил сотрясение мозга в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

«Вроде бы состояние здоровья Атанасова нормальное. Надеемся, что он будет играть за «Торпедо» в ближайшее время», — сказал .

– лучший бомбардир « », в 38 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 38 (19+19) очков.

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