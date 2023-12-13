Атанасов о Мостовом на Матче звезд КХЛ: «Пообщаться удалось совсем немного. Но это дорогого стоит – просто находиться с ним в одной раздевалке»
Василий Атанасов ответил на вопрос, о чем разговаривал с Александром Мостовым.
Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ. Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова, а во второй день мероприятия выходил на лед в составе команды.
– Игорь Ларионов сказал, что ему не так уж интересен Матч звезд, он в паузу чемпионата лучше сходит в театр. А у вас какое мнение?
– Ну, а я рад был оказаться на Матче звезд. Это первый для меня такой уик-энд, я никогда раньше не был на подобных праздниках.
Я встретился с известными хоккеистами, большими спортсменами. Пообщался даже с футболистами.
Это большая удача – уже просто в этой компании находиться. Мне очень все понравилось, я очень доволен.
– О чем вы говорили с Александром Мостовым?
– Я был совсем маленьким, когда он играл в футбол.
Пообщаться с ним удалось совсем немного. Но это тоже дорогого стоит – просто находиться с ним в одной раздевалке, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
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