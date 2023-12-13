Атанасов о Мостовом на Матче звезд КХЛ: «Пообщаться удалось совсем немного. Но это дорогого стоит – просто находиться с ним в одной раздевалке»

Василий Атанасов ответил на вопрос, о чем разговаривал с Александром Мостовым.

Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд . Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова, а во второй день мероприятия выходил на лед в составе команды.

– Игорь Ларионов сказал, что ему не так уж интересен звезд, он в паузу чемпионата лучше сходит в театр. А у вас какое мнение?

– Ну, а я рад был оказаться на Матче звезд. Это первый для меня такой уик-энд, я никогда раньше не был на подобных праздниках.

Я встретился с известными хоккеистами, большими спортсменами. Пообщался даже с футболистами.

Это большая удача – уже просто в этой компании находиться. Мне очень все понравилось, я очень доволен.

– О чем вы говорили с Александром Мостовым?

– Я был совсем маленьким, когда он играл в футбол.

Пообщаться с ним удалось совсем немного. Но это тоже дорогого стоит – просто находиться с ним в одной раздевалке, – сказал нападающий « » .

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