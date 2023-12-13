Атанасов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Не сомневаюсь в Саше. Верю, что все получится»

Теги Торпедо Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов дал совет Александру Овечкину.

– Что делать, когда у тебя шайба не идет в ворота? Дайте совет Александру Овечкину.

– Когда я не могу долго забить, то клюшку по-другому заматываю. Просто я обычно обматываю лентой половину «пера». Но когда шайба долго в ворота не идет, то я заматываю все «перо».

– А есть у хоккеистов такая примета, чтобы клюшку наказать? Например, окунуть в унитаз.

– Нет-нет, ни в коем случае. Клюшки у нас хорошие, наказывать их не нужно. А вот если перемотать иначе, то можно забить. У меня, по крайней мере, работает так.

– Как вы думаете, Овечкин в итоге побьет рекорд Гретцки?

– Да. Я в Овечкине не сомневаюсь. Верю в Сашу и надеюсь, что у него все получится, – сказал Атанасов.

Нападающий «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Текущая безголевая серия Овечкина достигла 10 матчей.

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9 комментариев
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Разместить горячую новость больше не о ком? Что хоккеисты в России прикончились, которые выше 163- го места в гонке бомбардиров этого года? Или уже побили один из рекордов Гретцки. Новостная лента пестрит Овечкин, Ов..Судя по пивному (бр) животу претендента, рекорду еще долго быть.
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Сам ты Саша, для тебя Александр Михайлович))
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Ответ jigga
Старость не побить
можно слегка, пардон, оттянуть🤭🤭🤭🤭🤭
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Старость не побить
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Если Овечкин проиграет ещё лет 10 то может и побьёт рекорд.
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Ответ Splin
можно слегка, пардон, оттянуть🤭🤭🤭🤭🤭
В новом сезоне узнаем о его подготовке
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Ответ jigga
В новом сезоне узнаем о его подготовке
Если этот не отобъет желание продолжать🤔🧐🤔
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Ответ Александр Иванов
Разместить горячую новость больше не о ком? Что хоккеисты в России прикончились, которые выше 163- го места в гонке бомбардиров этого года? Или уже побили один из рекордов Гретцки. Новостная лента пестрит Овечкин, Ов..Судя по пивному (бр) животу претендента, рекорду еще долго быть.
Если Ови не доберется, то скорей всего снова венется в графу: надолго, скорей всего навсегла, вечный😬✌️😆
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Ответ Александр Иванов
Разместить горячую новость больше не о ком? Что хоккеисты в России прикончились, которые выше 163- го места в гонке бомбардиров этого года? Или уже побили один из рекордов Гретцки. Новостная лента пестрит Овечкин, Ов..Судя по пивному (бр) животу претендента, рекорду еще долго быть.
Ещё 3-4 года при входе на спортс будем любоваться новостями и статьями о Шубском.
А когда рекорд таки вымучает, ещё 3 года будем читать про величие
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