Атанасов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Не сомневаюсь в Саше. Верю, что все получится»

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов дал совет Александру Овечкину.

– Что делать, когда у тебя шайба не идет в ворота? Дайте совет .

– Когда я не могу долго забить, то клюшку по-другому заматываю. Просто я обычно обматываю лентой половину «пера». Но когда шайба долго в ворота не идет, то я заматываю все «перо».

– А есть у хоккеистов такая примета, чтобы клюшку наказать? Например, окунуть в унитаз.

– Нет-нет, ни в коем случае. Клюшки у нас хорошие, наказывать их не нужно. А вот если перемотать иначе, то можно забить. У меня, по крайней мере, работает так.

– Как вы думаете, Овечкин в итоге побьет рекорд Гретцки?

– Да. Я в Овечкине не сомневаюсь. Верю в Сашу и надеюсь, что у него все получится, – сказал .

Нападающий « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах за всю историю (827), уступая лишь (894). Текущая безголевая серия Овечкина достигла 10 матчей.