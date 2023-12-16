Грицюк об игре за «Звезды и ВХЛ»: «Понимаю, что должен выполнять функции лидера, но пока не особо получается. Лидер тот, кто забивает и выводит команду вперед»
Арсений Грицюк высказался об игре за команду «Звезды и ВХЛ».
– Что почувуствовали, когда вызвали в новую команду «Звезды и ВХЛ»?
– Да я сам туда попросился, скорее всего. Хотел больше поиграть, больше находиться на площадке. Все-таки мне выпал такой шанс поучаствовать на Кубке Первого канала. Только позитивные эмоции.
Понимал, что после турнира будут важные матчи у СКА. Хотелось бы лучше подготовиться к возобновлению регулярки КХЛ.
В команде приятно находится, тренеры доверяют, впервые за всю жизнь дали капитанскую нашивку. Не знаю, что с ней делать, но сегодня к судьям подъехал впервые в жизни.
– Ощущаете себя лидером этой команды?
– Понятно, что лидер должен вести за собой команду, но пока не особо получается.
Много игрового времени, много бросков делаю. Вроде есть моменты, но пока не забиваю, а лидер тот, кто забивает и выводит вперед команду.
Понимаю, что должен выполнять функции лидера и брать игру на себя.
– У вас беременна жена. Уже известен пол ребенка?
– Известно, но давайте подождем пока с объявлением. В ближайшем будущем узнаете из инстаграма, – приводит слова Грицюка корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.