Тренер «Звезд и ВХЛ» о поражении от «России 25»: «Соперник сильнее, но мы хотели показать достойную игру – это удалось. Грицюк – мастер, показал уровень»
Тренер «Звезд и ВХЛ» прокомментировал поражение от «России 25».
Команда Звезды и ВХЛ проиграла со счетом 2:5 в матче Кубка Первого канала.
«Ребята отдавались, играли до последнего, верили, что мы сможем переломить, поменяли вратаря. Были моменты еще забить.
Понятно, что соперник сильнее, но мы старались и хотели показать достойную игру. Считаю, нам это удалось. Верили, что сможем навязать контригру сборной России, надо всегда верить в своих ребят.
Ребята вышли одной командой. У нас было всего две тренировки, чтобы ребята почувствовали плечо друг друга.
В некоторых моментах мы все равно достойно выглядели. Не скажу, что я совсем не доволен качеством игры. Для двух дней тренировок оно было вполне.
Уныния никакого нет, ребята ведут себя дружелюбно. Подскажем им, в каком направлении усилиться, постараемся сыграть следующий матч более достойно.
Грицюк – это же мастер. Он показал свой уровень, еще не максимальный, но достойный.
Он будет добавлять и найдет свою игру, будет придавать уверенность нашей команде. Думаю, к концу турнира он будет ещё лучше», – сказал главный тренер команды «Звезды и ВХЛ» Николай Воеводин.
страны это не вотчина Ротенберга , чтобы он кого хотел того туда приглашал .