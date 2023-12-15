«Сибирь» может обменять Прохоркина. «Авангард», «Трактор» и «Динамо» – в числе претендентов

Теги Авангард Сибирь Трактор Спартак возможные переходы КХЛ Динамо Николай Прохоркин Валентин Пьянов Матвей Заседа Никита Тертышный Хоккей

Николай Прохоркин может быть обменян из «Сибири».

На нападающего, у которого возник конфликт с руководством клуба, претендует три клуба – «Трактор», «Авангард» и «Динамо», об этом сообщил журналист Иван Богун.

В качестве компенсации «Сибирь» может запросить у «Трактора» нападающего Никиту Тертышного, а из «Авангарда» клубу может быть интересен вариант с возвращением Валентина Пьянова, ранее игравшего в «Сибири».

Кроме того, «Сибирь» проявляет большой интерес к нападающему «Спартака» Матвею Заседе.

9 комментариев
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Только не а Авангард. Пусть подальше куда-нибудь катится
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Я думаю такой ***** (очень много) ценный кадр можно переуступить двум другим страждущим, уж лучше Пьянова терпеть, чем это чудо
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А Динамо что может предложить годовой абонемент в первом ряду?Зачем он нужен у нас все ровно.
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В Динамо норм 👌 заходит!
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Пьянова нам точно не надо, за такие деньги пусть дальше в любимом городе играет.
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Прохоркина у нас не долюбливают. К Пьянову как я понимаю тоже большой любви не испытывают, а зря! Он неплох по сезону. Вполне себе неплохо помогает бригаде большинства. Не думаю что его уход взамен Николая осчастливит болельщиков Авангарда
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Прохоркина у нас не долюбливают. К Пьянову как я понимаю тоже большой любви не испытывают, а зря! Он неплох по сезону. Вполне себе неплохо помогает бригаде большинства. Не думаю что его уход взамен Николая осчастливит болельщиков Авангарда
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Дык в начале сезона сказали же что прохоркин пройденный этап для Авангарда и его не будут рассматривать. Или Авангард во все эти новости включают что бы их хоть кто то читал?
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Ответ Габорик
Я думаю такой ***** (очень много) ценный кадр можно переуступить двум другим страждущим, уж лучше Пьянова терпеть, чем это чудо
Сомнительное утверждение как по мне Прохоркин хоть и относится к делу без особенного профессионализма но он все таки мастер и не падает на колени при каждом тычке.
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