«Сибирь» может обменять Прохоркина. «Авангард», «Трактор» и «Динамо» – в числе претендентов
Николай Прохоркин может быть обменян из «Сибири».
На нападающего, у которого возник конфликт с руководством клуба, претендует три клуба – «Трактор», «Авангард» и «Динамо», об этом сообщил журналист Иван Богун.
В качестве компенсации «Сибирь» может запросить у «Трактора» нападающего Никиту Тертышного, а из «Авангарда» клубу может быть интересен вариант с возвращением Валентина Пьянова, ранее игравшего в «Сибири».
Кроме того, «Сибирь» проявляет большой интерес к нападающему «Спартака» Матвею Заседе.