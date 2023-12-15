«Сибирь» может обменять Прохоркина. «Авангард», «Трактор» и «Динамо» – в числе претендентов

Николай Прохоркин может быть обменян из «Сибири».

На нападающего, у которого возник конфликт с руководством клуба, претендует три клуба – «Трактор», « » и « », об этом сообщил журналист Иван Богун.

В качестве компенсации «Сибирь» может запросить у « » нападающего Никиту Тертышного, а из «Авангарда» клубу может быть интересен вариант с возвращением , ранее игравшего в « ».

Кроме того, «Сибирь» проявляет большой интерес к нападающему «Спартака» Матвею Заседе.