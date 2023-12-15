Игорь Григоренко о безголевой серии Овечкина: «Это ненадолго. Потом увидим Александра во всей красе. Все впереди»

Игорь Григоренко высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Антирекордная безголевая серия Овечкина? Не знаю, с чем она связана. Очень большое внимание у нас на Александра. Это, может, и сказывается. И «доброжелателей» много.

Я думаю, что это ненадолго. Потом мы увидим Александра во всей красе, как мы и привыкли его видеть. Ничего страшного я не вижу в этом.

Да, он приучил, что каждый матч забивает, по два, по три, очки набирает. А сейчас вот такой момент – я не вижу в этом вообще ничего страшного. Все впереди. Начнет забивать – и еще больше забивать! Надо этот момент пройти», – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.