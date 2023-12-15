Игорь Григоренко о безголевой серии Овечкина: «Это ненадолго. Потом увидим Александра во всей красе. Все впереди»

Теги Вашингтон Игорь Григоренко Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Антирекордная безголевая серия Овечкина? Не знаю, с чем она связана. Очень большое внимание у нас на Александра. Это, может, и сказывается. И «доброжелателей» много.

Я думаю, что это ненадолго. Потом мы увидим Александра во всей красе, как мы и привыкли его видеть. Ничего страшного я не вижу в этом.

Да, он приучил, что каждый матч забивает, по два, по три, очки набирает. А сейчас вот такой момент – я не вижу в этом вообще ничего страшного. Все впереди. Начнет забивать – и еще больше забивать! Надо этот момент пройти», – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.

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3 комментария
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Самый правильный ответ на подобный вопрос должен звучать примерно так: - «спросите ответ у тех, кто забил в НХЛ больше шайб, чем Овечкин»
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После каждого матча по 5 одинаковых интервью на тему того, какие скоро голы посыпятся
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Может, увидим, а может, это уже конец.

Никогда не было такой безголевой серии.
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