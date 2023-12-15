Каменский об Овечкине: «Он не машина. У него небольшой спад, все будет нормально. Дайте играть спокойно, не давите на него»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский ТАСС Хоккей

Валерий Каменский высказался касательно безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Александр Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

«Он не машина. Бывают спады, взлеты. У него небольшой сейчас спад, все будет нормально.

Дайте ему играть спокойно, не давите на него», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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9 комментариев
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Ну, не знаю... Может ТАСС на него давит как-то?
Мне кажется всякие подобные высказывания именно что и нагнетают обстановку вокруг Ови. Сами успокойтесь, кстати сами вы и начали этот ажиотаж вокруг "догонит-не догонит".
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Устроили тут ромашка: большой, не большой…Дайте лучше подождем конца регулярки.....
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Ответ KAYUR-2014
Ну, не знаю... Может ТАСС на него давит как-то? Мне кажется всякие подобные высказывания именно что и нагнетают обстановку вокруг Ови. Сами успокойтесь, кстати сами вы и начали этот ажиотаж вокруг "догонит-не догонит".
Начали всё это за океаном, а мы тут зачем-то подхватили.
В СССР никто не устраивал ажиотаж кто сколько забил за карьеру. Просто был статистический факт. И в России сейчас мало кто знает кто больше всего шайб в КХЛ наколотил.
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