Каменский об Овечкине: «Он не машина. У него небольшой спад, все будет нормально. Дайте играть спокойно, не давите на него»
Валерий Каменский высказался касательно безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Александр Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.
«Он не машина. Бывают спады, взлеты. У него небольшой сейчас спад, все будет нормально.
Дайте ему играть спокойно, не давите на него», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Мне кажется всякие подобные высказывания именно что и нагнетают обстановку вокруг Ови. Сами успокойтесь, кстати сами вы и начали этот ажиотаж вокруг "догонит-не догонит".
В СССР никто не устраивал ажиотаж кто сколько забил за карьеру. Просто был статистический факт. И в России сейчас мало кто знает кто больше всего шайб в КХЛ наколотил.