Каменский об Овечкине: «Он не машина. У него небольшой спад, все будет нормально. Дайте играть спокойно, не давите на него»

Валерий Каменский высказался касательно безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре с «Филадельфией» (3:4 Б). не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

«Он не машина. Бывают спады, взлеты. У него небольшой сейчас спад, все будет нормально.

Дайте ему играть спокойно, не давите на него», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.