Александра Трусова: «За игрой Овечкина смотрю иногда, но не то что слежу»
Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от игры в хоккей.
Сегодня серебряный призер Пекина-2022 приняла участие в хоккейном матче на катке «РЖД Арены» против легенд футбольного «Локомотива». Трусова играла за команду «Легенды хоккея» со своим отцом Вячеславом.
— Какие ощущения от игры в хоккей?
— Хорошие.
— Скорости не такие, как в фигурном катании, жестче.
— Ну они более профессиональные, быстрее у меня забирают шайбу.
— Насколько сложно было готовиться?
— Я не готовилась, у меня сегодня выступление, сейчас сниму это и пойду кататься.
— Что сложнее, футбол или фигурное катание?
— Мне хоккей.
— Первый раз сегодня играете в хоккей?
— Нет, я с папой играла, – сказала фигуристка.
— Почему восьмой номер?
— Такой дали.
— Знаете, что под ним играет Александр Овечкин? Следите за его игрой?
— Смотрю иногда, но не то что слежу, – цитирует Трусову «СЭ».