Александра Трусова: «За игрой Овечкина смотрю иногда, но не то что слежу»

Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от игры в хоккей.

Сегодня серебряный призер Пекина-2022 приняла участие в хоккейном матче на катке «РЖД Арены» против легенд футбольного «Локомотива». Трусова играла за команду «Легенды хоккея» со своим отцом Вячеславом.

— Какие ощущения от игры в хоккей?

— Хорошие.

— Скорости не такие, как в фигурном катании, жестче.

— Ну они более профессиональные, быстрее у меня забирают шайбу.

— Насколько сложно было готовиться?

— Я не готовилась, у меня сегодня выступление, сейчас сниму это и пойду кататься.

— Что сложнее, футбол или фигурное катание?

— Мне хоккей.

— Первый раз сегодня играете в хоккей?

— Нет, я с папой играла, – сказала фигуристка.

— Почему восьмой номер?

— Такой дали.

— Знаете, что под ним играет Александр Овечкин? Следите за его игрой?

— Смотрю иногда, но не то что слежу, – цитирует Трусову «СЭ».