Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Его надо поддерживать, а не поливать грязью. Свою тридцатку голов он забьет»

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкину просто надо настроиться, забить один гол и дальше пойдет. Бывает такое, ничего страшного. Сыграна только треть чемпионата, времени полно.

Александра надо только поддерживать, а не поливать грязью. К Овечкину из-за этой серии приковано огромное внимание, это может на нем сказываться. Но все будет хорошо, свою тридцатку голов он забьет», – сказал двукратный олимпийский чемпион .