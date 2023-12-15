Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Его надо поддерживать, а не поливать грязью. Свою тридцатку голов он забьет»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкину просто надо настроиться, забить один гол и дальше пойдет. Бывает такое, ничего страшного. Сыграна только треть чемпионата, времени полно.

Александра надо только поддерживать, а не поливать грязью. К Овечкину из-за этой серии приковано огромное внимание, это может на нем сказываться. Но все будет хорошо, свою тридцатку голов он забьет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс, вы реально считаете, что вашим читателем интересно каждый день знать, что думает кожевников об Овечкине? Вы реально каждый день у него спрашиваете? Он реально каждый день отвечает?
+10
0
+10
Никто не поливает грязью Овечкина, он выдающийся хоккеист, это очевидно.
Однако не надо считать болельщиков дураками и продолжать убеждать их в том что он превзойдет Гретцки. Это совершенно нереально, учитывая его возраст и отставание от рекорда.
+7
-3
+4
Апрель 2024, у Овечкина 10 шайб за сезон. Кожевников: у всех бывают неудачные сезоны, свой полтинник в следующем году он забьет!
+4
-1
+3
«Но все будет хорошо, свою тридцатку голов он забьет», – сказал двукратный олимпийский чемпион... и немедленно выпил.
+1
0
+1
Ответ Назар Игорь
Никто не поливает грязью Овечкина, он выдающийся хоккеист, это очевидно. Однако не надо считать болельщиков дураками и продолжать убеждать их в том что он превзойдет Гретцки. Это совершенно нереально, учитывая его возраст и отставание от рекорда.
Несмотря на отвратительную спортивную форму в этом сезоне Овечкин может превзойти рекорд - у него еще есть 2,5 сезона на всё про всё. Потом, если отставание будет а районе менее 15 шайб, даже инвалидом побьет на эмпитентах.
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какие тридцатки - полтинники и т.д?

Сейчас Александр, Владимира Владимировича поддержит кандидатом впрезиденты РФ и всё! Назад домой в Москву!
0
0
0
Ответ Назар Игорь
Никто не поливает грязью Овечкина, он выдающийся хоккеист, это очевидно. Однако не надо считать болельщиков дураками и продолжать убеждать их в том что он превзойдет Гретцки. Это совершенно нереально, учитывая его возраст и отставание от рекорда.
Это совершенно реально.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий