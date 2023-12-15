Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Его надо поддерживать, а не поливать грязью. Свою тридцатку голов он забьет»
Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.
Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Овечкину просто надо настроиться, забить один гол и дальше пойдет. Бывает такое, ничего страшного. Сыграна только треть чемпионата, времени полно.
Александра надо только поддерживать, а не поливать грязью. К Овечкину из-за этой серии приковано огромное внимание, это может на нем сказываться. Но все будет хорошо, свою тридцатку голов он забьет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Однако не надо считать болельщиков дураками и продолжать убеждать их в том что он превзойдет Гретцки. Это совершенно нереально, учитывая его возраст и отставание от рекорда.
Сейчас Александр, Владимира Владимировича поддержит кандидатом впрезиденты РФ и всё! Назад домой в Москву!