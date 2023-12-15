Стэмкос о 53 сэйвах Василевского в матче с «Эдмонтоном»: «Он делает это всю жизнь, это почти не удивляет. Он дал нам шанс, а мы воспользовались моментами»

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Стивен Стэмкос Андрей Василевский Хоккей

Стивен Стэмкос оценил игру Андрея Василевского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Тампы» отразил 53 из 57 бросков «Ойлерс» (7:4).

«Без него игры бы вообще не было, поэтому я думаю, что сегодня мы отдаем всю заслугу Васи.

Конечно, это не тот рецепт, на который мы хотели бы полагаться каждый вечер, но в такой игре, как эта, когда мы не показываем свой лучший хоккей, играем против действительно хорошей команды с победной серией, то, что он был в воротах, очевидно, оказало огромное влияние.

Он делает это всю свою жизнь и в самые важные моменты тоже. Это почти не удивляет, но вы должны быть удивлены, потому что сыграть так, как он сыграл против талантливых игроков соперника сегодня, я думаю, это было еще более впечатляюще.

Он дал нам шанс, а мы воспользовались своими моментами. Мы одержали победу», – сказал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, сделавший покер в матче с «Эдмонтоном».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отдаем заслугу ВасИ. Оценка - 5
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий