Стэмкос о 53 сэйвах Василевского в матче с «Эдмонтоном»: «Он делает это всю жизнь, это почти не удивляет. Он дал нам шанс, а мы воспользовались моментами»

Стивен Стэмкос оценил игру Андрея Василевского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Тампы» отразил 53 из 57 бросков «Ойлерс» (7:4).

«Без него игры бы вообще не было, поэтому я думаю, что сегодня мы отдаем всю заслугу Васи.

Конечно, это не тот рецепт, на который мы хотели бы полагаться каждый вечер, но в такой игре, как эта, когда мы не показываем свой лучший хоккей, играем против действительно хорошей команды с победной серией, то, что он был в воротах, очевидно, оказало огромное влияние.

Он делает это всю свою жизнь и в самые важные моменты тоже. Это почти не удивляет, но вы должны быть удивлены, потому что сыграть так, как он сыграл против талантливых игроков соперника сегодня, я думаю, это было еще более впечатляюще.

Он дал нам шанс, а мы воспользовались своими моментами. Мы одержали победу», – сказал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, сделавший покер в матче с «Эдмонтоном».