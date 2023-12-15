Александр Кожевников: «Зачем приглашать в «Россию 25» взрослых людей по 28-29 лет? Это неправильно. У нас что, молодых талантливых ребят нет?»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ Александр Кожевников сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о составе сборной «России 25».

 – На Кубок Первого канала в Петербург не приехало несколько сильных игроков, первоначально включенных в список, включая лидеров «Спартака». Жамнов сказал, что это «сборная 25», а не национальная команда, и к ней, соответственно, так и надо относиться.

– Я с Жамновым полностью согласен. Если сказали U25, то за нее и должны играть хоккеисты до 25 лет. А мы начинаем все уже по ходу действия менять, вызывать игроков под 30 лет. Это как-то неправильно.

Можно тогда было выставить СКА отдельным участником, там талантливых ребят хватает, готовая команда. Зачем приглашать взрослых людей по 28-29 лет? Или не называйте ее «сборная 25».

У нас что, молодых талантливых ребят нет? Достаточно! Дайте им возможность, пусть будут себя чувствовать кандидатами в первую сборную, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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