Серебряков о низкой посещаемости «России 25»: «Кто-то просто не успел пораньше уйти с работы, скорее всего. Уверен, в выходные будут полные трибуны»

Никита Серебряков высказался о низкой посещаемости матча «России 25».

14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и » (5:2) на Кубке Первого канала.

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.

– Отличный дебют. Самое главное, что выиграли. Игра была тяжелой, все понимали, что соперник будет играть активно. Молодые ребята, им есть что доказывать.

– Тебя удивило то, как начал игру соперник?

– Нет, мы понимали, что это будет тяжелая игра. Соперник был мотивирован.

– В Ледовом было не так много болельщиков, как хотелось бы. Не ожидал такой посещаемости?

– Я думаю, что в выходные будут полные трибуны. Скорее всего, кто-то просто не успел пораньше уйти с работы. В принципе, и так была большая поддержка, было много зрителей.

Мы благодарны каждому болельщику, который приезжает и поддерживает нас. Уверен, что в субботу и воскресенье будут полные трибуны.

– Впереди у «России 25» – матчи с Беларусью и Казахстаном. Можно ли сказать, что белорусы – главные конкуренты россиян в борьбе за Кубок Первого канала?

– Да, они обыграли в первом матче. Нам нужно обыгрывать Беларусь. В любом случае будет интересная игра. Приложим все силы, чтобы выиграть, – сказал вратарь сборной «России 25» .

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?