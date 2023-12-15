Каменский о Кубке Первого канала: «Хорошая проверка для Беларуси, Казахстана, шанс для наших молодых ребят проявить себя. Игроки могут почувствовать атмосферу сборной»

Валерий Каменский высказался о значимости Кубка Первого канала.

«Какое значение имеет Кубок Первого канала в этом году? Это традиционный турнир, он проводится каждый год. Да, в связи с политической ситуацией в этот раз приехали не самые сильные сборные. Но этот турнир до сих пор имеет значение.

Это хорошая проверка для сборных , , да и шанс для наших молодых ребят проявить себя. Хоккеисты вновь могут почувствовать атмосферу сборной, ее нельзя забывать.

Поэтому Кубок Первого канала не только про развлечение для зрителей», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?