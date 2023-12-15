Каменский о Кубке Первого канала: «Хорошая проверка для Беларуси, Казахстана, шанс для наших молодых ребят проявить себя. Игроки могут почувствовать атмосферу сборной»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Валерий Каменский Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Политика сборная России U25 Хоккей

Валерий Каменский высказался о значимости Кубка Первого канала.

«Какое значение имеет Кубок Первого канала в этом году? Это традиционный турнир, он проводится каждый год. Да, в связи с политической ситуацией в этот раз приехали не самые сильные сборные. Но этот турнир до сих пор имеет значение.

Это хорошая проверка для сборных Беларуси, Казахстана, да и шанс для наших молодых ребят проявить себя. Хоккеисты вновь могут почувствовать атмосферу сборной, ее нельзя забывать.

Поэтому Кубок Первого канала не только про развлечение для зрителей», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

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1 комментарий
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Болельщиков не обманешь! каменский понимает, что игроки, возможно кроме ВХЛ, деградируют на этом супер-турнире. но говорит то, что должно понравиться политикам и всякого рода руководителям. и это отстой.
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