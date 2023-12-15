Андрей Назаров: «На фоне унылого Евротура российский Кубок Первого канала выглядит грандиозно. За ним наблюдает вся наша многомиллионная страна»

Андрей Назаров считает, что за Кубком Первого канала наблюдает вся Россия.

«Накануне сборная «России 25» порадовала болельщиков красивой победой. На следующие игры, как сказали в руководстве ФХР, все билеты уже проданы.

Знаете, на фоне унылого, брошенного и попросту никому ненужного Евротура с финнами среди участников Кубок Первого канала выглядит грандиозно, за ним наблюдает вся наша многомиллионная страна, вся 150-миллионная аудитория. Про Евротур все давно забыли, а российский турнир на виду.

Финны, кстати, в очередной раз закрыли границы с Россией, так что пусть играют все свои матчи у себя за забором. В свою очередь, сборную «России 25» впереди ждут два грандиозных и интересных международных матча со сборными и .

Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга, пожелать ему крепкого здоровья и всего самого доброго», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?