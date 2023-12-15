Андрей Назаров: «На фоне унылого Евротура российский Кубок Первого канала выглядит грандиозно. За ним наблюдает вся наша многомиллионная страна»

Теги ФХР Евротур болельщики Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров Кубок Первого канала Аркадий Ротенберг Политика Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров считает, что за Кубком Первого канала наблюдает вся Россия.

«Накануне сборная «России 25» порадовала болельщиков красивой победой. На следующие игры, как сказали в руководстве ФХР, все билеты уже проданы.

Знаете, на фоне унылого, брошенного и попросту никому ненужного Евротура с финнами среди участников Кубок Первого канала выглядит грандиозно, за ним наблюдает вся наша многомиллионная страна, вся 150-миллионная аудитория. Про Евротур все давно забыли, а российский турнир на виду.

Финны, кстати, в очередной раз закрыли границы с Россией, так что пусть играют все свои матчи у себя за забором. В свою очередь, сборную «России 25» впереди ждут два грандиозных и интересных международных матча со сборными Беларуси и Казахстана.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга, пожелать ему крепкого здоровья и всего самого доброго», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

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62 комментария
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Этот турнир - очень наглядный пример, куда пришла и куда идёт страна. Естественно, под "мудрым руководством".
+39
-5
+34
Если мне на выбор предложат посмотреть матчи Евротура и Кубок Первого канала, то я посмотрю первое. Кубок Первого канала это настоящий отстой, мало того, что сборная Россия 25 (что еще за чудо), так еще и сборные Беларуси и Казахстана второго или третьего эшелона мирового хоккея (без обид, соседи).
А сборная звезды и ВХЛ тоже какой-то прикол.

Никому не нужный турнир. Я про болельщиков, хоккеистов. Зачем оно нужно?
+28
0
+28
сказочный, конечно.
+24
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+23
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...
+21
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+20
Он реально рофлит ??? 🤣🤣🤣🤣
+16
0
+16
а на трибунах 500 человек) евротуру и не снилось
+16
-1
+15
Назаров, ты обещал, что вчера многомиллионная страна после прямой линии сядет у телевизора хоккей смотреть, а его даже не показали
+15
0
+15
Ответ SuperDubina
кто-нибудь вообще смотрит это ........?
Да это даже МатчТв показывать вчера не стал.
+14
0
+14
Потерянный брат Ротенберга.
+13
-1
+12
кто-нибудь вообще смотрит это ........?
+8
0
+8
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Тебе нравится кубок первого канала?
Нравятся дорогие яйца?
+7
0
+7
Я думаю иноланетяне тоже наблюдают особенно за Ротенбергом.Ведь на Земле он уже всех перерос.
+7
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
ну расскажи, че ты там с кем обсудил? что для себя нового услышал?
+6
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Да что там многомиллионная аудитория россиян, весь многомиллиардный мир вчера собрался на петербургском стадионе смотреть вживую на сборную 0.25)
+6
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+6
Это даже по ТВ не показывают
+6
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Особенно вчера наблюдала, когда были пустые трибуны. Наглядный пример того, куда может завести всех вот такое вот "руководство" и лизоблюды вроде назарова
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Мне кажется, или за них пишут.
Достояние, скрепность, патриотизм. Всё под одну копирку. Там плохие, мы хорошие. Флюгера системные.
Я вчера кстати не смотрел матч, так что пусть не балаболит про 150 миллионов.
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+5
Ответ Омичёв
Если мне на выбор предложат посмотреть матчи Евротура и Кубок Первого канала, то я посмотрю первое. Кубок Первого канала это настоящий отстой, мало того, что сборная Россия 25 (что еще за чудо), так еще и сборные Беларуси и Казахстана второго или третьего эшелона мирового хоккея (без обид, соседи). А сборная звезды и ВХЛ тоже какой-то прикол. Никому не нужный турнир. Я про болельщиков, хоккеистов. Зачем оно нужно?
Если мне на выбор предложат посмотреть матчи Евротура и Кубок Первого канала, то я посижу без телевизора 2 часика
+5
0
+5
Ответ ivan555navi
Ты можешь сам предложить стать властью - выдвигай свою кандидатуру на какие-либо выборы, а люди уже решат. А пока, раз они выбрали другую власть, то нужно признавать её.
Ты серьёзно?))лол)))
у нас всю оппозицию передавили и пересажали.
И как голосуют - все прекрасно знают.
Привет конституции и голосованию на пеньках.
Сверхдержава.
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+5
Ответ ivan555navi
Мне могут нравиться бесплатные яйца или даже что-бы ещё и доплачивали в магазинах, что у них яйца берут. Но, вопрос не в том что нравится, а вопрос кто чего добивается и добился в своей жизни.
Ну вот мне не нравится кпк , ибо клоунский турнир.
Но нравится кхл.
Не нравятся многие действия власти.
Но нравится страна.
Я типа не патриот?))
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Ну да, ну да, матчи сборной раз в год обычно собирали 4-6 млн зрителей по ТВ и то на важных матчах, а тут 150 млн на КПК) Да и откуда экс-тренеру известны телерейтинги?
+4
0
+4
Этот чистый лизун, шерчавым языком, этот вроде тренировал сб казахстана?
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+4
Ответ ivan555navi
Удобная позиция, можно всегда всех обвинять, а параллельно считать себя патриотом. Стандартная тактика все навальных - если не по моему, значит это не честно.
Удобная позиция - это быть флюгером системы)))
куда ветер власти дует, туда и ты.
И назаров, и терюшков и прочая шобла.
+3
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Если кубок ОРТ выглядит грандиозно, то это как выступление KISS на детском утреннике, но без фанатов, а с бюджетниками
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🤦🏼‍♂️
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Подсказал бы где стране посмотреть эти матчи турнира Первого канала. Назаров не в себе ?
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Хочу обратиться к тому что за Дюшу и Ромку пишет - ты хоть не пались так, ну прям уже очень похоже. Дюше добавляй слова-звездочки, тогда проверим.
+3
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+3
Я не наблюдаю.

Я не то чтобы горжусь этим, но "вся страна".
+3
0
+3
Грандиозно, как на маленьком плоту🤣
+2
0
+2
Чтооооо? Наблюдает? 🤣🤣🫣🫣. Санитаров к нему, срочно.
+2
0
+2
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