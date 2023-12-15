Андрей Назаров: «На фоне унылого Евротура российский Кубок Первого канала выглядит грандиозно. За ним наблюдает вся наша многомиллионная страна»
Андрей Назаров считает, что за Кубком Первого канала наблюдает вся Россия.
«Накануне сборная «России 25» порадовала болельщиков красивой победой. На следующие игры, как сказали в руководстве ФХР, все билеты уже проданы.
Знаете, на фоне унылого, брошенного и попросту никому ненужного Евротура с финнами среди участников Кубок Первого канала выглядит грандиозно, за ним наблюдает вся наша многомиллионная страна, вся 150-миллионная аудитория. Про Евротур все давно забыли, а российский турнир на виду.
Финны, кстати, в очередной раз закрыли границы с Россией, так что пусть играют все свои матчи у себя за забором. В свою очередь, сборную «России 25» впереди ждут два грандиозных и интересных международных матча со сборными Беларуси и Казахстана.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга, пожелать ему крепкого здоровья и всего самого доброго», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?
А сборная звезды и ВХЛ тоже какой-то прикол.
Никому не нужный турнир. Я про болельщиков, хоккеистов. Зачем оно нужно?
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...
Нравятся дорогие яйца?
Достояние, скрепность, патриотизм. Всё под одну копирку. Там плохие, мы хорошие. Флюгера системные.
Я вчера кстати не смотрел матч, так что пусть не балаболит про 150 миллионов.
у нас всю оппозицию передавили и пересажали.
И как голосуют - все прекрасно знают.
Привет конституции и голосованию на пеньках.
Сверхдержава.
Но нравится кхл.
Не нравятся многие действия власти.
Но нравится страна.
Я типа не патриот?))
куда ветер власти дует, туда и ты.
И назаров, и терюшков и прочая шобла.
Я не то чтобы горжусь этим, но "вся страна".