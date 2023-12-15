Щитов о Кубке Первого канала: «Звание международного турнир носит с большой натяжкой, там нет серьезных целей. Никто не понимает его значения»

Никита Щитов высказался о неприезде Голдобина и Порядина в «Россию 25».

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды « » и попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Я отношусь к этому спокойно. Если люди не приехали, значит, на то были какие-то веские причины. Например, микротравмы.

Порядин и Голдобин заслуживают того, чтобы передохнуть. Ребята играют важную роль в московском «Спартаке», на них огромная ответственность, вкупе с постоянными перелетами и переездами.

По сути, в эту сборную можно пригласить и других ребят. На этом турнире нет серьезных целей. Он нужен просто для того, чтобы порадовать болельщиков. Никто не понимает его значения, кроме как дани памяти традиционному предновогоднему турниру.

Кого там проверять? Белорусы и казахи? Мы видим, как они играют в КХЛ. Ничему там нельзя удивиться. Звание международного этот турнир носит с большой натяжкой.

Вообще я считаю, что лидеры должны отдохнуть, а не выкладываться там. Вы представляете, какая колоссальная нагрузка на них выпадает в сезоне? И вместо того, чтобы отдохнуть в паузе, они едут на еще один турнир, чтобы выкладываться там на полную.

А если они получат травму? Если даже и нет, то они проведут дополнительные игры. Может быть, им этих сил и не хватит в решающих играх плей-офф. Так что, пусть отдыхают. Вообще, сборную «Россия 25» можно было бы составить из игроков . Так бы мы проверили ближайший резерв. На мой взгляд, это было бы правильнее», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?