Щитов о Кубке Первого канала: «Звание международного турнир носит с большой натяжкой, там нет серьезных целей. Никто не понимает его значения»

Теги Спартак Никита Щитов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Николай Голдобин Павел Порядин сборная России U25 Хоккей

Никита Щитов высказался о неприезде Голдобина и Порядина в «Россию 25».

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Я отношусь к этому спокойно. Если люди не приехали, значит, на то были какие-то веские причины. Например, микротравмы.

Порядин и Голдобин заслуживают того, чтобы передохнуть. Ребята играют важную роль в московском «Спартаке», на них огромная ответственность, вкупе с постоянными перелетами и переездами.

По сути, в эту сборную можно пригласить и других ребят. На этом турнире нет серьезных целей. Он нужен просто для того, чтобы порадовать болельщиков. Никто не понимает его значения, кроме как дани памяти традиционному предновогоднему турниру.

Кого там проверять? Белорусы и казахи? Мы видим, как они играют в КХЛ. Ничему там нельзя удивиться. Звание международного этот турнир носит с большой натяжкой.

Вообще я считаю, что лидеры должны отдохнуть, а не выкладываться там. Вы представляете, какая колоссальная нагрузка на них выпадает в сезоне? И вместо того, чтобы отдохнуть в паузе, они едут на еще один турнир, чтобы выкладываться там на полную.

А если они получат травму? Если даже и нет, то они проведут дополнительные игры. Может быть, им этих сил и не хватит в решающих играх плей-офф. Так что, пусть отдыхают. Вообще, сборную «Россия 25» можно было бы составить из игроков ВХЛ. Так бы мы проверили ближайший резерв. На мой взгляд, это было бы правильнее», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

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15 комментариев
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я помню, как несколько лет назад, кубок первого канала не показывали по первому каналу, после этого я перестал его смотреть
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Кубок водоканала.
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Цели КПК минимум две: 1.Просмотр будущих игроков СКА; 2. Пиар Ротенберга.
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Ответ ivan555navi
Лучше быть ура-патриотом, чем увы-русофобом.
Как-то не клеется русофобия и критика финского гражданина да еще и с такой фамилией.
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Ответ KoToV
Ок, а что Щитов предлагает? Коньки на гвоздь повесить, раз нас на международные соревнования не допускают?
Играть внутренний чемпионат, а не создавать искусственное якобымеждународное новообразование. На этом турнире играют хоккеисты из наших лиг, а значит фактически это внутренний товарищеский турнир посреди сезона.
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Роме потешить свое самолюбие
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Надо присвоить статус " межгалактический " . А то Рому " международный " мало вдохновляет.
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Ответ KoToV
Ок, а что Щитов предлагает? Коньки на гвоздь повесить, раз нас на международные соревнования не допускают?
Ему нечего предложить.
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сейчас ура-патриоты вроде Кожевникова и Назарова набросятся
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Это просмотр игроков для Ромы, чтобы потом забрать в ска.
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Да что все вокруг , да около .Турнир полный бред
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Этот блохер берега попутвл - на честь играть за сборную России покушантся.Вот до чего вседозволенность такого тявканья доводит(
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