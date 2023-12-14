Сборная «России 25» проводит матч при полупустых трибунах.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга играет против команды «Звезды и ВХЛ» (0:0, первый перерыв) в матче Кубке Первого канала.

Игра началась практически при полупустых трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

Официальная информация о посещаемости игры должна появиться позднее.

Фото: телеграм-канал журналистки Дарьи Тубольцевой