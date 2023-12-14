При полупустых трибунах начался матч «России 25» на Кубке Первого канала. Команда Ротенберга играет против «Звезд и ВХЛ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой фото Кубок Первого канала КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Сборная «России 25» проводит матч при полупустых трибунах.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга играет против команды «Звезды и ВХЛ» (0:0, первый перерыв) в матче Кубке Первого канала.

Игра началась практически при полупустых трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

Официальная информация о посещаемости игры должна появиться позднее.

Фото: телеграм-канал журналистки Дарьи Тубольцевой

85 комментариев
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Полупустых?)
Я бы сказал, на 80% пустых
+97
-3
+94
Это потому, что как сказал грязный Наз вся страна прильнула к экранам внимая речь Президента, доехать до арены не успели и решили все 100+ млн лицезреть в прямом эфире с лучшего канала
+83
-2
+81
Ответ old folk
Полупустых?) Я бы сказал, на 80% пустых
Смотрите внимательнее. Трибуны заполнены на 146%
+82
-1
+81
Как там искрометный и системный хоккей? Жаль не могу посмотреть это пиршество!
+36
-1
+35
На Россию 25 арена заполнилась ровно на 1/4.
+24
-1
+23
Да потому что нахрен вы никому не сдались.
+22
-1
+21
Ответ Жан-Жак Руссо
Смотрите внимательнее. Трибуны заполнены на 146%
Просто спрятались за спинками сидений.
+18
0
+18
Ответ Ротенберг
Как там искрометный и системный хоккей? Жаль не могу посмотреть это пиршество!
под руководством Йозе Марино нас ждёт стабильный отрицательный рост!
+17
0
+17
Ответ marshal .masha
Трансляций по ТВ нет, только на сайтах)
даже на тв не смогли показывать столь тяжкий позор
+18
-2
+16
Роман Ротенберг: «Пессимисты и неудачники говорят, что арена на 90% пуста. Оптимисты и победители по жизни говорят, что она на 10% заполнена. Система работает, сегодня вся страна следит за сборной у своих экранов!»
+12
0
+12
Ответ Egorkriv71
Это потому, что как сказал грязный Наз вся страна прильнула к экранам внимая речь Президента, доехать до арены не успели и решили все 100+ млн лицезреть в прямом эфире с лучшего канала
Трансляций по ТВ нет, только на сайтах)
+12
0
+12
Йозе это фиаско! Трансляции нет!Зрителей нет! Ни кому ты со своей СБРОДНОЙ не нужен!
+12
-1
+11
Ответ statistic5
а че бюджетников не нагнали?
Были прикованы к телевизорам.
+12
-1
+11
многополярный мир. кайф жеж
+13
-4
+9
Странно, что кто-то вообще на это пришёл. Тем более в будний день. Тем более при относительно раннем начале игры.
+8
0
+8
Ответ Денис Забелин
На Россию 25 арена заполнилась ровно на 1/4.
На Россию 100 будут полные трибуны )
+7
0
+7
Хотел посмотреть,но не нашёл трансляцию, пойду с горя вискаря бахну
+8
-1
+7
А Йозе и Грязный Назз обещали, что яблоку негде упасть будет
+6
0
+6
Ответ Ротенберг
Как там искрометный и системный хоккей? Жаль не могу посмотреть это пиршество!
Не переживай, этот матч растащат на скриншоты и цитаты! Завтра во всех газетах об этом напишут (боюсь, кроме газет нигде больше информации не будет, но это уже мелочи 😊)
+5
0
+5
а че бюджетников не нагнали?
+6
-1
+5
В следующий раз решат вопрос , бюджетников нагонят и студентов
+7
-2
+5
Ответ Anneta28
Да потому что нахрен вы никому не сдались.
Кроме Ромы.
+4
0
+4
"Звезды и ВХЛ" против "Звёзд и СКА"
+3
0
+3
ЛОЖЬ!!! все хотят посмотреть на игру красной машины под руководством Йозе Марино. это фейк!
+4
-1
+3
Ответ D-M
Комментарий удален модератором
Болелы Зенита не пришли?(((( кошмар!
+3
0
+3
Неблагодарные эти любители хоккея, Рома душу вкладывает, а они...когда то на приз известий было поинтересней.
+4
-1
+3
Ждём очередную инфоцыганскую байку от РомыРота, что вся страна следит за сборной 25😂
+4
-2
+2
Нужно чтобы ЦИК посчитал тогда цифра будет 146%
+2
0
+2
Народу и правда мало.
Форму для Звезд и ВХЛ (тупейшее название) уродскую придумали черную, даже неприлично всуе произносить, что она напоминает.
По сути это молодежная сборная России, могли бы цветов ярких добавить, символики российской.
+2
0
+2
Полупустые - это комплимент. Заполнены максимум на треть
+3
-1
+2
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