При полупустых трибунах начался матч «России 25» на Кубке Первого канала. Команда Ротенберга играет против «Звезд и ВХЛ»
Сборная «России 25» проводит матч при полупустых трибунах.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга играет против команды «Звезды и ВХЛ» (0:0, первый перерыв) в матче Кубке Первого канала.
Игра началась практически при полупустых трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге.
Официальная информация о посещаемости игры должна появиться позднее.
Фото: телеграм-канал журналистки Дарьи Тубольцевой
Я бы сказал, на 80% пустых
Форму для Звезд и ВХЛ (тупейшее название) уродскую придумали черную, даже неприлично всуе произносить, что она напоминает.
По сути это молодежная сборная России, могли бы цветов ярких добавить, символики российской.