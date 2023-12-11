Состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

После отстранения российского хоккея от соревнований под эгидой ИИХФ состав участников Кубка Первого канала последние два года приходится формировать из того, что доступно. На этот раз на турнире, который состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, выступит новая команда, составленная из молодых игроков КХЛ и ВХЛ, — «Звезды и ВХЛ». Изначально в Санкт-Петербурге должна была играть национальная сборная Китая, но за две недели до старта федерация страны сообщила организаторам, что в Россию она не приедет. Срочно пришлось формировать состав для новой команды.

Состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала

Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!

Вратари

Егор Назаров («Рубин»)

Сергей Мурашов («Локомотив»)

Никита Подлягин («Авангард»)

Защитники

Рауль Акмальдинов («Молот»)

Всеволод Альметкин («Барс»)

Артем Барабоша («Звезда»)

Глеб Булычев («Лада»)

Егор Зеленов («СКА-Нева»)

Арсений Коромыслов («СКА-Нева»)

Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»)

Нападающие

Илья Авраменко («Югра»)

Никита Гребенкин («Металлург» Мг)

Матвей Заседа («Химик»)

Матвей Кабуш («СКА-Нева»)

Григорий Кузьмин («СКА-Нева»)

Илья Федотов («СКА-Нева»)

Владимир Михалев («Сибирь»)

Марат Хуснутдинов (ХК «Сочи»)

Андрей Никонов («Динамо» М)

Глеб Петров (АКМ)

Арсений Грицюк (СКА)

Дмитрий Бучельников («Адмирал»)

Егор Степанов («Северсталь»)

Кирилл Танков («СКА-Нева»)

Игорь Швырев («Югра»)

Расписание Кубка Первого канала по хоккею

Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею