Состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала
Кубок Первого канала в нынешних реалиях остается самым главным международным турниром для российских хоккеистов. Он состоится с 14 по 17 декабря, но национальная сборная России нем принимать участие не будет. Вместо нее выступит команда «Россия 25». О принципах ее формирования уже многое сказано. Таково видение главного тренера Романа Ротенберга, штаба команды и чиновников. В состав команды вошли следующие хоккеисты.
Состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала
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Вратари
- Даниил Исаев («Локомотив»)
- Артемий Плешков (СКА)
- Никита Серебряков (СКА)
Защитники
- Тимофей Давыдов («Северсталь»)
- Александр Елесин («Локомотив»)
- Артем Земченок (СКА)
- Илья Карпухин («Трактор»)
- Богдан Конюшков («Торпедо»)
- Никита Лямкин («Ак Барс»)
- Александр Никишин (СКА)
- Артем Сергеев (СКА)
- Никита Смирнов («Динамо» Мн)
- Максим Федотов (СКА)
Нападающие
- Василий Атанасов («Торпедо»)
- Захар Бардаков (СКА)
- Михаил Воробьев (СКА)
- Василий Глотов (СКА)
- Арсений Грицюк (СКА)
- Максим Джиошвили («Динамо» М)
- Никита Дыняк («Ак Барс»)
- Валентин Зыков (СКА)
- Никита Коростелев («Северсталь»)
- Прохор Полтапов (ЦСКА)
- Николай Поляков (СКА)
- Илья Сафонов («Ак Барс»)
- Максим Соркин (ЦСКА)
- Сергей Толчинский (СКА)
- Марат Хайруллин (СКА)
- Андрей Чивилев (СКА)
- Максим Шабанов («Трактор»)
Расписание Кубка Первого канала по хоккею