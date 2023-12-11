Состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала в нынешних реалиях остается самым главным международным турниром для российских хоккеистов. Он состоится с 14 по 17 декабря, но национальная сборная России нем принимать участие не будет. Вместо нее выступит команда «Россия 25». О принципах ее формирования уже многое сказано. Таково видение главного тренера Романа Ротенберга, штаба команды и чиновников. В состав команды вошли следующие хоккеисты.

Состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

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Вратари

Даниил Исаев («Локомотив»)

Артемий Плешков (СКА)

Никита Серебряков (СКА)

Защитники

Тимофей Давыдов («Северсталь»)

Александр Елесин («Локомотив»)

Артем Земченок (СКА)

Илья Карпухин («Трактор»)

Богдан Конюшков («Торпедо»)

Никита Лямкин («Ак Барс»)

Александр Никишин (СКА)

Артем Сергеев (СКА)

Никита Смирнов («Динамо» Мн)

Максим Федотов (СКА)

Нападающие

Василий Атанасов («Торпедо»)

Захар Бардаков (СКА)

Михаил Воробьев (СКА)

Василий Глотов (СКА)

Арсений Грицюк (СКА)

Максим Джиошвили («Динамо» М)

Никита Дыняк («Ак Барс»)

Валентин Зыков (СКА)

Никита Коростелев («Северсталь»)

Прохор Полтапов (ЦСКА)

Николай Поляков (СКА)

Илья Сафонов («Ак Барс»)

Максим Соркин (ЦСКА)

Сергей Толчинский (СКА)

Марат Хайруллин (СКА)

Андрей Чивилев (СКА)

Максим Шабанов («Трактор»)

Расписание Кубка Первого канала по хоккею

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