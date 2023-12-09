Расписание Кубка Первого канала по хоккею

В отсутствие хоккейной сборной России на крупных международных соревнованиях самым престижным турниром на сегодняшний день является Кубок Первого канала. Он состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Из зарубежных команд в нем принимают участие национальные сборные Беларуси и Казахстана. Национальная сборная России на этот раз играть не будет. Вместо нее заявлена команда «Россия 25». Четвертый участник — команда «Звезды и ВХЛ», составленная из молодых игроков Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.

Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею

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Все команды сыграют друг с другом по одному матчу и в воскресенье, 17 декабря, определят победителя. Во второй день соревнований между всеми четырьмя командами состоится мини-турнир в формате поединков «три на три». Представляем вашему вниманию полное расписание Кубка Первого канала. Время начала матчей указано московское.

14 декабря, четверг

14:00. Беларусь — Казахстан

18:30. «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ»

15 декабря, пятница, «3Х3 Кубок Первого канала»

14.30. «Россия 25» — Казахстан

15.20. Белоруссия — «Звезды и ВХЛ»

16.10. Матч за третье место

17.00. Финал

16 декабря, суббота

11:00. Казахстан — «Звезды и ВХЛ»

15:00. «Россия 25» — Беларусь

17 декабря, воскресенье