Расписание Кубка Первого канала по хоккею
В отсутствие хоккейной сборной России на крупных международных соревнованиях самым престижным турниром на сегодняшний день является Кубок Первого канала. Он состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Из зарубежных команд в нем принимают участие национальные сборные Беларуси и Казахстана. Национальная сборная России на этот раз играть не будет. Вместо нее заявлена команда «Россия 25». Четвертый участник — команда «Звезды и ВХЛ», составленная из молодых игроков Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.
Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею
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Все команды сыграют друг с другом по одному матчу и в воскресенье, 17 декабря, определят победителя. Во второй день соревнований между всеми четырьмя командами состоится мини-турнир в формате поединков «три на три». Представляем вашему вниманию полное расписание Кубка Первого канала. Время начала матчей указано московское.
14 декабря, четверг
- 14:00. Беларусь — Казахстан
- 18:30. «Россия 25» — «Звезды и ВХЛ»
15 декабря, пятница, «3Х3 Кубок Первого канала»
- 14.30. «Россия 25» — Казахстан
- 15.20. Белоруссия — «Звезды и ВХЛ»
- 16.10. Матч за третье место
- 17.00. Финал
16 декабря, суббота
- 11:00. Казахстан — «Звезды и ВХЛ»
- 15:00. «Россия 25» — Беларусь
17 декабря, воскресенье
- 11:00. Беларусь — «Звезды и ВХЛ»
- 15:00. «Россия 25» — Казахстан