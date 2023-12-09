Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею

С 14 по 17 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет очередной Кубок Первого канала по хоккею, в котором примут участие четыре команды. Сборные Беларуси и Казахстана выступят основными составами. Россию будут представлять команды «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ». Все матчи традиционно будут показаны в прямом эфире на сайте 1tv.ru. Кроме того Первый канал анонсировал показ в основной телевизионной эфирной сетке, но в программе на официальном сайте хоккейные поединки указаны по минимуму.

Расписание Кубка Первого канала по хоккею

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Уже точно можно сказать, что в первые два дня турнира матчи по телевизору посмотреть будет нельзя. В субботу и воскресенье в прямом эфире будут показаны матчи команды «Россия 25», время начала трансляций указано московское:

16 декабря. 15:25. «Россия 25» — Беларусь

17 декабря. 15:25. «Россия 25» — Казахстан

Во второй день Кубка Первого канала, 15 декабря, состоится мини-турнир между четырьмя командами в формате три на три. Его также можно будет увидеть на официальном сайте Первого канала 1tv.ru.