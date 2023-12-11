Состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

С 14 по 17 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится очередной Кубок Первого канала по хоккею. Второй год подряд он не является частью Еврохоккейтура, и второй раз в нем примет участие сборная Беларуси. В прошлом сезоне дебютанты смогли выиграть турнир и теперь приехали в город на Неве защищать свой титул. Тренерский штаб определился с составом за несколько дней до турнира. В него вошли следующие хоккеисты.

Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

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Вратари

Алексей Колосов («Динамо» Мн)

Константин Шостак («Северсталь»)

Павел Мойсевич (СКА)

Защитники

Кристиан Хенкель («Барыс»)

Владислав Еременко («Металлург» Мг)

Данила Паливко («Металлург» Мг)

Сергей Сапего (СКА)

Степан Фальковский (СКА)

Павел Денисов («Северсталь»)

Дмитрий Дерябин («Динамо» Мн)

Никита Жихарев («Динамо» Мн)

Евгений Лисовец («Адмирал»)

Нападающие

Владимир Алистров (СКА)

Виталий Пинчук («Динамо» Мн)

Никита Пышкайло («Динамо» Мн)

Роман Горбунов («Динамо» Мн)

Андрей Стась («Динамо» Мн)

Вадим Мороз («Динамо» Мн)

Даниил Сотишвили («Динамо» Мн)

Даниил Липский («Динамо» Мн)

Сергей Кузнецов («Динамо» Мн)

Егор Бориков («Динамо» Мн)

Степан Звягин («Динамо» Мн)

Александр Скоренов («Северсталь»)

Игорь Мартынов («Авангард»)

Иван Дроздов («Салават Юлаев»)

Максим Сушко («Сибирь»)

Василий Филяев («Автомобилист»)

Расписание Кубка Первого канала по хоккею

Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею