Состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала
С 14 по 17 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится очередной Кубок Первого канала по хоккею. Второй год подряд он не является частью Еврохоккейтура, и второй раз в нем примет участие сборная Беларуси. В прошлом сезоне дебютанты смогли выиграть турнир и теперь приехали в город на Неве защищать свой титул. Тренерский штаб определился с составом за несколько дней до турнира. В него вошли следующие хоккеисты.
Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала
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Вратари
- Алексей Колосов («Динамо» Мн)
- Константин Шостак («Северсталь»)
- Павел Мойсевич (СКА)
Защитники
- Кристиан Хенкель («Барыс»)
- Владислав Еременко («Металлург» Мг)
- Данила Паливко («Металлург» Мг)
- Сергей Сапего (СКА)
- Степан Фальковский (СКА)
- Павел Денисов («Северсталь»)
- Дмитрий Дерябин («Динамо» Мн)
- Никита Жихарев («Динамо» Мн)
- Евгений Лисовец («Адмирал»)
Нападающие
- Владимир Алистров (СКА)
- Виталий Пинчук («Динамо» Мн)
- Никита Пышкайло («Динамо» Мн)
- Роман Горбунов («Динамо» Мн)
- Андрей Стась («Динамо» Мн)
- Вадим Мороз («Динамо» Мн)
- Даниил Сотишвили («Динамо» Мн)
- Даниил Липский («Динамо» Мн)
- Сергей Кузнецов («Динамо» Мн)
- Егор Бориков («Динамо» Мн)
- Степан Звягин («Динамо» Мн)
- Александр Скоренов («Северсталь»)
- Игорь Мартынов («Авангард»)
- Иван Дроздов («Салават Юлаев»)
- Максим Сушко («Сибирь»)
- Василий Филяев («Автомобилист»)
Расписание Кубка Первого канала по хоккею