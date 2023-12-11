Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря пройдет очередной розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею, в котором примут участие четыре команды. Одной из них будет национальная сборная Казахстана. В прошлом году команду пригласили на турнир впервые, и она заняла третье последнее место. Сейчас казахстанцы надеются улучшить результат. Тренерский штаб сборной рассматривает соревнование как один из этапов подготовки к чемпионату мира и вызвал следующих игроков.

Состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

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Вратари

Джелал-ад-Дин Амирбеков («Номад»)

Никита Бояркин («Барыс»)

Андрей Шутов («Барыс»)

Защитники

Адиль Бекетаев («Барыс»)

Самат Данияр («Барыс»)

Тамирлан Гайтамиров («Барыс»)

Артем Королев («Барыс»)

Кирилл Никитин («Барыс»)

Кирилл Полохов («Барыс»)

Данил Бутенко («Номад»)

Мади Диханбек («Номад»)

Хакназар Кенесбай («Номад»)

Валерий Орехов («Металлург» Мг)

Нападающие

Алихан Асетов («Барыс»)

Александр Борисевич («Барыс»)

Динмухамед Кайыржан («Барыс»)

Батырлан Муратов («Барыс»)

Максим Мусоров («Барыс»)

Алихан Омирбеков («Барыс»)

Ансар Шайхмедденов («Барыс»)

Станислав Александров («Номад»)

Олег Бойко («Номад»)

Артур Гатиятов («Номад»)

Диас Гусейнов («Номад»)

Николай Шульга («Номад»)

Никита Михайлис («Металлург» Мг)

Максим Мухаметов («Металлург» Мг)

Кирилл Панюков («Амур»)

Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею

Расписание Кубка Первого канала по хоккею