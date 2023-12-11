Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала
В Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря пройдет очередной розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею, в котором примут участие четыре команды. Одной из них будет национальная сборная Казахстана. В прошлом году команду пригласили на турнир впервые, и она заняла третье последнее место. Сейчас казахстанцы надеются улучшить результат. Тренерский штаб сборной рассматривает соревнование как один из этапов подготовки к чемпионату мира и вызвал следующих игроков.
Состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала
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Вратари
- Джелал-ад-Дин Амирбеков («Номад»)
- Никита Бояркин («Барыс»)
- Андрей Шутов («Барыс»)
Защитники
- Адиль Бекетаев («Барыс»)
- Самат Данияр («Барыс»)
- Тамирлан Гайтамиров («Барыс»)
- Артем Королев («Барыс»)
- Кирилл Никитин («Барыс»)
- Кирилл Полохов («Барыс»)
- Данил Бутенко («Номад»)
- Мади Диханбек («Номад»)
- Хакназар Кенесбай («Номад»)
- Валерий Орехов («Металлург» Мг)
Нападающие
- Алихан Асетов («Барыс»)
- Александр Борисевич («Барыс»)
- Динмухамед Кайыржан («Барыс»)
- Батырлан Муратов («Барыс»)
- Максим Мусоров («Барыс»)
- Алихан Омирбеков («Барыс»)
- Ансар Шайхмедденов («Барыс»)
- Станислав Александров («Номад»)
- Олег Бойко («Номад»)
- Артур Гатиятов («Номад»)
- Диас Гусейнов («Номад»)
- Николай Шульга («Номад»)
- Никита Михайлис («Металлург» Мг)
- Максим Мухаметов («Металлург» Мг)
- Кирилл Панюков («Амур»)
Где смотреть Кубок Первого канала по хоккею