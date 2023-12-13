Депутат Свищев: «Китай мог бы и поддержать организаторов Кубка Первого канала из дружеских и партнерских отношений. У нас есть деловые отношения из-за БРИКС»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Дмитрий Свищев Сборная Китая по хоккею Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев оценил неучастие сборной Китая на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг сообщил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

– Я не владею точной информацией по этому поводу, но думаю, что отсутствие сборной Китая на Кубке Первого канала могло быть вызвано совершенно другими причинами, нежели запретом от Министерства спорта страны.

Почему я делаю такие выводы? Во-первых, у нас большая программа развития спорта с участием спортсменов из двух стран. Во-вторых, у нас есть тесные, деловые отношения из-за участия в БРИКС.

– Могли ли послужить причиной для отказа от участия в предстоящем турнире опасения Китая по поводу новых вспышек коронавируса в мире?

– Возможно. Но давайте признаем: Китай не входит в число лидеров мирового хоккея.

Они могли бы и поддержать организаторов турнира из дружеских и партнерских отношений.

К тому же им было бы неплохо проверить себя на фоне таких участников, как Россия и Беларусь, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

6 комментариев
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Из ваших дружеских отношений китаю интересны только дешевые ресурсы и огромные площади. А все остальное наши желтоликие партнеры на нефритовом стержне вертели.
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Китай понимает где деловые отношения, а где фантомные боли по былому спортивному величию.
зачем им этот турнир, да и хоккей в целом?
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Это как раз показывает реальное отношение Китая к нам)
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Просто депутату Свищеву и Китаю не сказали, что Китай наш союзник.
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Мог бы, но не поддержал. Можете их обвинить в не патриотизме.
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Обиделся)))
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