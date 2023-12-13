Депутат Свищев: «Китай мог бы и поддержать организаторов Кубка Первого канала из дружеских и партнерских отношений. У нас есть деловые отношения из-за БРИКС»

Депутат Дмитрий Свищев оценил неучастие сборной Китая на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг сообщил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

– Я не владею точной информацией по этому поводу, но думаю, что отсутствие сборной Китая на Кубке Первого канала могло быть вызвано совершенно другими причинами, нежели запретом от Министерства спорта страны.

Почему я делаю такие выводы? Во-первых, у нас большая программа развития спорта с участием спортсменов из двух стран. Во-вторых, у нас есть тесные, деловые отношения из-за участия в БРИКС.

– Могли ли послужить причиной для отказа от участия в предстоящем турнире опасения Китая по поводу новых вспышек коронавируса в мире?

– Возможно. Но давайте признаем: Китай не входит в число лидеров мирового хоккея.

Они могли бы и поддержать организаторов турнира из дружеских и партнерских отношений.

К тому же им было бы неплохо проверить себя на фоне таких участников, как Россия и Беларусь, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.