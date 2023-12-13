Охотюк об 11 поражениях «Сан-Хосе» подряд: «В команде знали об антирекорде «Рейнджерс», а я особо не думал – твиттер удалил, слишком много ненужной информации»

Никита Охотюк поделился мыслями о серии поражений «Сан-Хосе» и роли соцсетей.

Калифорнийский клуб проиграл 11 матчей в НХЛ подряд в начале текущего сезона. Антирекорд НХЛ по числу игр без побед со старта чемпионата – 15.

23-летний защитник «Шаркс» ответил на вопросы о том периоде.

– Как команда пережила серию из 11 поражений подряд?

– Как видите, нормально. Всякое бывает. У нас новая команда, много новичков, не было сплоченности. Хорошо, что пережили это. Думаю, мы сейчас движемся в правильном направлении.

– Североамериканцы очень быстро забывают поражения. Когда была такая длительная серия поражений, это так же было? Или депрессивная аура присутствовала?

– Что-то присутствовало. Но мне тяжело сказать, так как я не играл в начале сезона. Все старались оставаться позитивными. Смысл грустить и депрессовать? Это не поможет.

– Как себя вел главный тренер ?

– Мотивировал нас. Постоянно находил правильные слова. Хотя для него это тоже был очень тяжелый период, большой стресс. Он настраивал нас лучше играть, поменял кое-что в системе. Сейчас мы видим результат.

– Вы знали, что антирекорд в 15 поражений принадлежит « »? Боялись этой цифры?

– Я как-то особо об этом не думал, выходил и играл. Думаю, в команде все знали об антирекорде.

– Неудивительно, весь твиттер только об этом и писал.

– Твиттер я удалил. Еще в прошлом году. Слишком много ненужной информации, – сказал .