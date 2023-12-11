Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 7 очков в 4 матчах

Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий « » , который набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах. В трех из четырех матчей россиянин забивал победные голы.

Второй звездой стал форвард « » , отметившийся 6 (5+1) баллами в трех играх.

Третьей звездой назван нападающий «Флориды» , в активе которого 8 (1+7) очков в трех матчах.