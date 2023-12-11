Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 7 очков в 4 матчах
Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах. В трех из четырех матчей россиянин забивал победные голы.
Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, отметившийся 6 (5+1) баллами в трех играх.
Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, в активе которого 8 (1+7) очков в трех матчах.