Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 7 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Сан-Хосе НХЛ Никита Кучеров Томаш Гертл Сэм Райнхарт Хоккей

Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах. В трех из четырех матчей россиянин забивал победные голы.

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, отметившийся 6 (5+1) баллами в трех играх.

Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, в активе которого 8 (1+7) очков в трех матчах.

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