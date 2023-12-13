ЦСКА поздравил Федорова с днем рождения: «Желаем, чтобы ваш тренерский путь по-прежнему состоял только из побед и рекордов!»

ЦСКА опубликовал поздравление в честь дня рождения Сергея Федорова.

Главному тренеру московской команды исполнилось 54 года.

«Уважаемый Сергей Викторович!

Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА от всей души поздравляет вас с днем рождения!

Желаем, чтобы ваш тренерский путь по-прежнему состоял только из побед и рекордов! Пусть энергия и новые идеи никогда не иссякают. И, конечно, счастья и здоровья вам и вашим близким!» – сказано в сообщении.

Под руководством Федорова ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.