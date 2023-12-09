Плющев о Тарасове: «50 североамериканцев в маленьком дворце ЦСКА каждый вздох фиксировали. Это они у нас учились, а не мы у них»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов Хоккей

Владимир Плющев рассказал, как североамериканцы учились у Анатолия Тарасова.

– Владимир Анатольевич, в чем заключался гений Тарасова?

– Думаю, он предвидел, как будет развиваться хоккей, и создал такую базу, что многие поколения наших специалистов потом ее проедали, проедали и проедали.

Но, к сожалению, не сумели внести что-то кардинально новое в эту игру.

У Тарасова было чутье на игроков, это тренер от Бога, но и не без изъянов, конечно.

– Что он все-таки внес революционного в хоккей, позволив нам с ноля догнать и обогнать европейцев, а потом и североамериканцев?

– Он разработал уникальную систему подготовки игроков, хоккеисты ЦСКА фактически превращались в фокусников на льду.

Насколько помню, Тарасов говорил: «Вы должны быть как артисты цирка: у вас шайба должна играть, а ноги – плясать».

И совершенно не случайно в ЦСКА появился букет очень ярких нападающих и защитников высокого класса.

– Как все-таки относился Тарасов к канадскому хоккею? Копировал ли родоначальников этой игры или выбрал независимый путь?

– Уважительно. Когда находился за границей, их матчи просматривал. Но точно не копировал, такое в его системе было невозможно.

Многое он взял из русского хоккея, баскетбола, других видов спорта. А вот канадцы…

Помню, как североамериканцы приезжали в Институт физкультуры на семинары, как по 50 человек сидели в маленьком дворце ЦСКА и каждый вздох Тарасова фиксировали, пытались снимать, записывать... Так что это они у нас учились, а не мы у них.

А потом в Союзе пошла волна критики в отношении Тарасова, посчитали, что он как-то по бесчеловечно относился к своим подопечным, – сказал Владимир Плющев.

7 комментариев
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Учиться и копировать - разные вещи. И первое вовсе не зазорно. Если бы у нас остались люди, для которых учиться - не ниже их достоинства, может и получше была бы ситуация в хоккее
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Владимир, дышите глубже
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Тарасова критиковали за то , за что в последствии критиковали Тихонова. Как в последствии все признали правоту Тихонова. Главный тренер это не мать Тереза и не Макаренко, чтобы воспитывать здоровых мужиков . Тренер должен быть жестким. И сейчас главный тренер не должен либеральничать. Тот же Ларионов не станет либеральничать ни с кем . Огромный плюс Игоря Николаевича - у него есть опыт общения Тихонова с игроками . У Ларионова новый подход - его подопечные должны принять его философию хоккея , но делает Ларионов это тактично. Кто не принимает - тот уезжает в другой клуб без скандала. Во время сезона некогда либеральничать . Можно один раз поговорить и донести свои требования - дальше либо принимаешь , либо отваливаешься.
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Ответ selivest
"Он разработал уникальную систему подготовки игроков, хоккеисты ЦСКА фактически превращались в фокусников на льду." )))))))) Единственное, что сделал Тарасов - это обобрал периферию. А Тихонов продолжил ... Два урода, и никаких гениев. ЗЫ А еще Тихонов - творец америкосовского "чуда на льду".
Ты омерзителен. Уважение таким выдающимся людям, а тебе вечный позор за такие слова. Тем более о покойниках. Что в твоей жизни не так, чтобы вот так отзываться о великих тренерах эпохи? Да ни один канадец себе никогда не позволит таких выражений, а тут свои такое говорят. Фу. Противно
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"Он разработал уникальную систему подготовки игроков, хоккеисты ЦСКА фактически превращались в фокусников на льду." ))))))))
Единственное, что сделал Тарасов - это обобрал периферию. А Тихонов продолжил ... Два урода, и никаких гениев.
ЗЫ А еще Тихонов - творец америкосовского "чуда на льду".
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Да, ваше Коверчано у нас училось
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Ответ Ми Ша
Владимир, дышите глубже
и лучше носом
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