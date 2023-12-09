Плющев о Тарасове: «50 североамериканцев в маленьком дворце ЦСКА каждый вздох фиксировали. Это они у нас учились, а не мы у них»

Владимир Плющев рассказал, как североамериканцы учились у Анатолия Тарасова.

– Владимир Анатольевич, в чем заключался гений Тарасова?

– Думаю, он предвидел, как будет развиваться хоккей, и создал такую базу, что многие поколения наших специалистов потом ее проедали, проедали и проедали.

Но, к сожалению, не сумели внести что-то кардинально новое в эту игру.

У Тарасова было чутье на игроков, это тренер от Бога, но и не без изъянов, конечно.

– Что он все-таки внес революционного в хоккей, позволив нам с ноля догнать и обогнать европейцев, а потом и североамериканцев?

– Он разработал уникальную систему подготовки игроков, хоккеисты ЦСКА фактически превращались в фокусников на льду.

Насколько помню, Тарасов говорил: «Вы должны быть как артисты цирка: у вас шайба должна играть, а ноги – плясать».

И совершенно не случайно в ЦСКА появился букет очень ярких нападающих и защитников высокого класса.

– Как все-таки относился Тарасов к канадскому хоккею? Копировал ли родоначальников этой игры или выбрал независимый путь?

– Уважительно. Когда находился за границей, их матчи просматривал. Но точно не копировал, такое в его системе было невозможно.

Многое он взял из русского хоккея, баскетбола, других видов спорта. А вот канадцы…

Помню, как североамериканцы приезжали в Институт физкультуры на семинары, как по 50 человек сидели в маленьком дворце ЦСКА и каждый вздох Тарасова фиксировали, пытались снимать, записывать... Так что это они у нас учились, а не мы у них.

А потом в Союзе пошла волна критики в отношении Тарасова, посчитали, что он как-то по бесчеловечно относился к своим подопечным, – сказал Владимир Плющев.