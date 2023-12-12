Ротенберг о Матчах звезд КХЛ: «Все на очень высоком уровне. Это нужно для популяризации хоккея»

Теги КХЛ Матч звезд КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что Матчи звезд КХЛ нужны для популяризации хоккея.

В этом году Фонбет Матч звезд КХЛ прошел 9-10 декабря. В эти же дни состоялось официальное открытие «СКА Арены».

За команду Дивизиона Боброва в Матче звезд приняли участие три игрока СКА: вратарь Никита Серебряков, защитник Александр Никишин и нападающий Владимир Алистров.

– В прошлом году мы, команда «бобров», выиграли Матч звезд. В Челябинске было очень хорошо. Могу только поблагодарить всех, кто организовывает такие матчи. Все наши игроки вернулись, сейчас у нас будет сборная, первый сбор в этом сезоне.

– Вы смотрели Матч звезд?

– Да, конечно.

– Какие у вас общие впечатления от антуража?

– Знаете, я сам в свое время организовывал Матчи звезд. На всю жизнь запомню первый Матч звезд на Красной площади [в 2009 году]. Много ярких воспоминаний. Отлично, что такие матчи проходят, все на очень высоком уровне. Это очень нужно для популяризации хоккея, – сказал тренер СКА.

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