«Барыс» подтвердил отставку Мамбеталиева и объявил о назначении и.о. Болякина, работавшего генменеджером

«Барыс» объявил об изменениях в тренерском штабе.

Казахстанский клуб подтвердил уход Галыма Мамбеталиева с поста исполняющего обязанности главного тренера.

Новым исполняющим обязанности тренера назначен Олег Болякин, который работал в клубе на должности генерального менеджера.

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

«Барыс» в этом сезоне провел 40 матчей и с 31 баллом замыкает таблицу Восточной конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барыс» может назначить Дэвида Немировски новым главным тренером.