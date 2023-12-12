«Барыс» подтвердил отставку Мамбеталиева и объявил о назначении и.о. Болякина, работавшего генменеджером

Теги Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Олег Болякин Хоккей

«Барыс» объявил об изменениях в тренерском штабе.

Казахстанский клуб подтвердил уход Галыма Мамбеталиева с поста исполняющего обязанности главного тренера.

Новым исполняющим обязанности тренера назначен Олег Болякин, который работал в клубе на должности генерального менеджера.

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

«Барыс» в этом сезоне провел 40 матчей и с 31 баллом замыкает таблицу Восточной конференции. 

Напомним, ранее сообщалось, что «Барыс» может назначить Дэвида Немировски новым главным тренером.

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1 комментарий
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Что-то долго они думали.его и ставить не надо было,этого галыма.
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