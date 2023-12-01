Тренер «Барыса» о 5:2 с «Металлургом»: «Сыграли хорошо, главное — дисциплинированно. Использовали моменты. Начало проявляться большинство»

Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Металлургом» (5:2).

«Сегодня ребята хорошо сыграли, самое главное — дисциплинированно. Использовали моменты. Начало проявляться большинство. Играли все три периода с хорошим настроем.

На данный момент наше первое звено — лидеры команды. Поэтому они и выходят первыми. Легионеры отнеслись к решению нормально. Они также получают игровое время.

Обмен Паскуале? Я вообще об этом ничего не знаю. Это вопрос не ко мне. Все зависит от него, хочет он уходить или нет. Главное, чтобы человек хотел играть в этой команде и помогал ей», – сказал и.о. главного тренера « ».