Тренер «Барыса» после 3 побед в 4 матчах: «Создаем хороший микроклимат в команде. Ребята поверили, что способны выиграть»

Галым Мамбеталиев высказался о трех победах «Барыса» в последних 4 матчах.

И.о. главного тренера казахстанского клуба выразил мнение после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 ОТ).

«Северсталь» — команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нам нужно было вытерпеть в обороне и сыграть на контратаке. При счете 2:1 в пользу « » мы сказали, чтобы ребята не удалялись. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Мы работаем. Создаем хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть», – сказал .