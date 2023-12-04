Тренер «Барыса» после 3 побед в 4 матчах: «Создаем хороший микроклимат в команде. Ребята поверили, что способны выиграть»

Теги Северсталь Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Хоккей

Галым Мамбеталиев высказался о трех победах «Барыса» в последних 4 матчах.

И.о. главного тренера казахстанского клуба выразил мнение после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 ОТ).

«Северсталь» — команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нам нужно было вытерпеть в обороне и сыграть на контратаке. При счете 2:1 в пользу «Северстали» мы сказали, чтобы ребята не удалялись. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Мы работаем. Создаем хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя. Поверили, что они способны выиграть», – сказал Мамбеталиев.

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