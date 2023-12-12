Хейсканен с 2+1, Окпосо с 1+2 и Таварес с 1000-м очком в лиге – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Баффало Торонто Даллас НХЛ Кайл Окпосо Джон Таварес Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен, Кайл Окпосо и Джон Таварес – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший 1000-е очко в НХЛ в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Капитан «Торонто» отметился 2 (1+1) баллами в игре против клуба с Лонг-Айленда.

Вторая звезда – нападающий «Баффало» Кайл Окпосо с 3 (1+2) очками в игре против «Аризоны» (5:2).

Первая звезда – защитник «Далласа» Миро Хейсканен с 3 (2+1) баллами в матче с «Детройтом» (6:3).

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