Хейсканен с 2+1, Окпосо с 1+2 и Таварес с 1000-м очком в лиге – звезды дня в НХЛ
Миро Хейсканен, Кайл Окпосо и Джон Таварес – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший 1000-е очко в НХЛ в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Капитан «Торонто» отметился 2 (1+1) баллами в игре против клуба с Лонг-Айленда.
Вторая звезда – нападающий «Баффало» Кайл Окпосо с 3 (1+2) очками в игре против «Аризоны» (5:2).
Первая звезда – защитник «Далласа» Миро Хейсканен с 3 (2+1) баллами в матче с «Детройтом» (6:3).