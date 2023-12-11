Гомоляко о позиции «Металлурга» по лимиту: «Пять. Молодежь начинает по-другому работать, зная, что их место может занять легионер»

Сергей Гомоляко сообщил, что «Металлург» выступает за лимит в пять легионеров.

– Какой позиции придерживается «Металлург» по лимиту легионеров?

– Пять. И молодежь начинает по-другому работать, зная, что их место может занять легионер. И ребята среднего возраста начинают работать вдвойне.

Что тут обосновывать, все лежит на поверхности, – сказал спортивный директор « » .