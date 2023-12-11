Директор «Металлурга» о расторжении контракта с Деа: «Результат прежде всего. В данный момент он его показать не может, поэтому немного перестраховались»

Теги Металлург Мг травмы Сергей Гомоляко КХЛ Жан-Себастьян Деа Чемпионат.com Хоккей

Сергей Гомоляко высказался о расторжении контракта с Жаном-Себастьяном Деа.

– Деа настолько разочаровал?

– Меня не успел разочаровать, потому что он приехал поздно, 30 августа, а 2 сентября мы уже играли первый матч. Он уже играл, но, возможно, был не в лучшей физической форме.

Потом шесть игр не набирал очки, потом за восемь игр набрал шесть очков. Потом перелом ноги, месяц не играл, вышел – получил удар в голову.

Последние три матча он сыграл мало, так скажем, не дали ему возможности проявить себя. Но у нас на данный момент результат прежде всего, и в данный момент он этот результат показать не может. Поэтому немного перестраховались, не стали ждать, решили расторгнуть.

Спасибо ему и его агенту, что пошли нам навстречу, расторгли по обоюдному согласию.

– Будете ли искать легионера на его место?

– Мы ищем, и до этого искали, хотели попробовать взять четвертого, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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