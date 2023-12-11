Разин о Ковальчуке: «В таком возрасте человек возвращается в хоккей. Посмотрим. Жалеть его никто не будет в игре»

Андрей Разин отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

Клуб объявил о подписании 40-летнего 6 декабря.

– Ваш «Металлург» идет выше ожиданий – в чем секрет преображения команды?

– Ни в чем. Просто дружный коллектив, ребята доверяют нам. Это больше всего радует. Ребята с удовольствием приходят во дворец.

– Удивлены, что Ковальчук возобновил игровую карьеру?

– Я рад за Илью. В таком возрасте человек возвращается в хоккей. Посмотрим.

Думаю, жалеть-то его никто не будет в игре, дай бог ему здоровья (улыбается), – сказал главный тренер « » .