Разин о Ковальчуке: «В таком возрасте человек возвращается в хоккей. Посмотрим. Жалеть его никто не будет в игре»

Теги Металлург Мг Спартак Илья Ковальчук КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

Клуб объявил о подписании 40-летнего Ковальчука 6 декабря.

– Ваш «Металлург» идет выше ожиданий – в чем секрет преображения команды?

– Ни в чем. Просто дружный коллектив, ребята доверяют нам. Это больше всего радует. Ребята с удовольствием приходят во дворец.

– Удивлены, что Ковальчук возобновил игровую карьеру?

– Я рад за Илью. В таком возрасте человек возвращается в хоккей. Посмотрим.

Думаю, жалеть-то его никто не будет в игре, дай бог ему здоровья (улыбается), – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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2 комментария
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Ковальчуку конечно же удачи,но думаю вряд-ли у него получится заиграть хотя бы процентов на 70 от своих предыдущих возможностей.
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"Жалеть-то его никто не будет в игре"-загадочно улыбнулся Разин.
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