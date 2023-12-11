Директор «Металлурга»: «Мы идем на первом месте в таблице Востока. Конечно, я доволен. Когда рекомендовал Разина президенту клуба, знал, что будет результат»

Сергей Гомоляко подвел итоги первой половины сезона-2023/24 для «Металлурга».

«Доволен ли первой частью сезона? Мы идем по потерянным на втором, а в таблице – на первом месте Востока. Конечно, я доволен.

Когда рекомендовал президенту клуба, знал, что будет результат и что мы будем вводить молодых игроков. Ребята у нас хорошие, перспективные, талантливые», – сказал спортивный директор « » .

На данный момент «Металлург» идет на первом месте в таблице Востока с 55 очками после 41 игры.