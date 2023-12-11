Вайсфельд пошутил о Ротенберге: «Система СКА – сложившийся мем. Он часто говорит лозунгами. Его интервью можно записать и выдавать одно за другим. Это я шучу»
Леонид Вайсфельд пошутил о том, что Роман Ротенберг говорит лозунгами.
– На старте сезона только ленивый не упрекал в плохих результатах СКА. И вот в ноябре команда Романа Ротенберга, что называется, раскрылась. У нее недавно прервалась победная серия из 11 матчей. Действительно ли «система» заработала? Что думаете о дальнейших перспективах армейцев с Невы?
– Система СКА – это уже как сложившийся мем. Роман Борисович часто говорит лозунгами. Все его интервью можно записать и выдавать одно за другим. Идеально подойдет к любому событию. Это я шучу.
Если серьезно, то в СКА собраны очень индивидуально сильные хоккеисты. То, что они на старте сезона выступили слабо, вполне объяснимо. Хоккей – командный вид спорта. Хоккеисты должны сыграться, притереться друг к другу.
И то, что они прибавили, тоже поддается логике. Игроки уже понимают, чего ждать друг от друга. Это ясно и тренерам. Мне кажется, что хорошая игра СКА была лишь вопросом времени. Их неважная игра на старте сезона, скорее, была недоразумением, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Ой, это я пошутил, простите