Вайсфельд пошутил о Ротенберге: «Система СКА – сложившийся мем. Он часто говорит лозунгами. Его интервью можно записать и выдавать одно за другим. Это я шучу»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Леонид Вайсфельд пошутил о том, что Роман Ротенберг говорит лозунгами.

– На старте сезона только ленивый не упрекал в плохих результатах СКА. И вот в ноябре команда Романа Ротенберга, что называется, раскрылась. У нее недавно прервалась победная серия из 11 матчей. Действительно ли «система» заработала? Что думаете о дальнейших перспективах армейцев с Невы?

– Система СКА – это уже как сложившийся мем. Роман Борисович часто говорит лозунгами. Все его интервью можно записать и выдавать одно за другим. Идеально подойдет к любому событию. Это я шучу.

Если серьезно, то в СКА собраны очень индивидуально сильные хоккеисты. То, что они на старте сезона выступили слабо, вполне объяснимо. Хоккей – командный вид спорта. Хоккеисты должны сыграться, притереться друг к другу.

И то, что они прибавили, тоже поддается логике. Игроки уже понимают, чего ждать друг от друга. Это ясно и тренерам. Мне кажется, что хорошая игра СКА была лишь вопросом времени. Их неважная игра на старте сезона, скорее, была недоразумением, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг вообще не тренер. ….
Ой, это я пошутил, простите
+9
0
+9
Ну а в чём Вайсфельд не прав? Ротенберг поёт военные песни практически всегда, и выглядит смешно по итогу....ему нужно становиться больше тренером а не шоуменом миллиардером
+8
-1
+7
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и больше его никто не видел
+6
-1
+5
Испугался Изя в последний момент)))
+1
0
+1
Дык спортс так и делает
0
0
0
следующая новость "Лейонид Вайсфельд больше не сотрудничает с Матч ТВ и вообще решил закончить с хоккейной и околохоккейной деятельностью сказав что "просто устал".
0
0
0
Обсуждать придворного шута опасно.
0
0
0
Вообще-то не пошутил, а выдыл базу..
0
0
0
По острию ножа Владленыч ходит))
0
0
0
Так тонко что даже толсто) Даже до Ромы может дойти что над ним откровенно стебутся.
0
0
0
удивительно, что Вайсфельду и иже с ним,юдину, назарову и другим,не надоедает преклоняться перед ротенбергом. вот , что делает этих существ,близость делетанта с родственникоми к путину.
0
0
0
Ответ Хамлет датский
Ну а в чём Вайсфельд не прав? Ротенберг поёт военные песни практически всегда, и выглядит смешно по итогу....ему нужно становиться больше тренером а не шоуменом миллиардером
С каждым сезоном он и становится больше тренером. Всё с опытом приходит)
0
0
0
Ответ D-eisler@yandex.ru
следующая новость "Лейонид Вайсфельд больше не сотрудничает с Матч ТВ и вообще решил закончить с хоккейной и околохоккейной деятельностью сказав что "просто устал".
Да ну ладно, Рома бы даже не обиделся))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий