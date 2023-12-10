Леонид Вайсфельд: «Вашингтон» – заложник ситуации. Пока Овечкин не побьет достижение Гретцки, с командой ничего делать не могут»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Леонид Вайсфельд Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о результативности Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» остался без голов в 9 последних матчах.

– Ваше мнение, что случилось в этом сезоне с лидером и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным? Неужели русская машина по производству голов сломалась или ее еще можно починить?

– Что касается Овечкина, то я всегда говорю – здесь речь не о какой-то одной причине, а существует целый комплекс. Во-первых, сейчас у «Вашингтона» команда не такая сильная, как раньше.

Во-вторых, кажется, что хоккеисты, которые уже выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году, выиграют сейчас еще раз, но они моложе не стали, и команда-то постарела. Тот же Никлас Бэкстрем был одним из важнейших игроков «Кэпиталс», а он сейчас вроде как в команде, но в этом сезоне не играет, и чуть ли уже и не завершил карьеру.

Что касается самого Овечкина, то с ветеранами есть одна проблема – ты никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет – он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад. Может, это связано с его командой, о чем я говорил ранее. Но мы видим, что его результативность упала резко по сравнению с прошлым годом.

Конечно, все мы болеем за Овечкина и хотим, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется, и в Северной Америке все этого хотят. «Вашингтон» сейчас просто заложники ситуации. Пока Овечкин не побьет достижение Гретцки, с этой командой ничего делать не могут. Это сложная ситуация.

Очень интересно наблюдать, чем эта ситуация в конечном итоге закончится, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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8 комментариев
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Просто в межсезонье надо готовиться нормально, а не по концертам Бузовой шастать.
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Ну этот сезон Вашингтон точно Овечкину "простит". Ну а в межсезонье будут смотреть по сборам и выставочным матчам его функцинал как игрока. Если ситуация не улучшится, то наверняка возникнут варианты с выкупом контракта, т.к с такой личкой за Саней явно очередь стоять не будет.
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Да, но с такой формой он уже и не побьёт рекорд Гретцки.
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Вашик не будет тянуть Саню четыре года. В Америке так дела не делаются.
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Ответ Stop-D
Бузова это собирательный образ) Овечкин забил на предсезонку и тусовался, вот сейчас и смотрим на отголоски его "предсезонной подготовки".
Как понять забил на предсезонку, если он проходил её так же, как и всю жизнь, начиная с середины августа и с тем же тренером) причём до основной прокачки физухи, он занимается в Москве о чем сам и говорил всегда. То, что он ходит на передачи и в какие то заведения не значит, что он провалил предсезонку. К тому же, повторюсь, даже, если бы он и сидел все лето и осень на диване и пил пиво, то к данному периоду уже успел бы набрать форму, так как сезон уже идёт 3 месяца. Честно, вот эти все замечания по поводу провала межсезонки это бред. Так же как и то, что он сдал)) сдал за полгода. Ещё полгода назад он забивал, а сейчас сдал)
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