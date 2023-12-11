Фетисов о допуске на ОИ-2024: «Могут придумать дополнительные критерии. Многие ребята не успеют отобраться, командам и вовсе выступать нельзя. Надо хорошо подумать»

Вячеслав Фетисов высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета ( ) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

«Во-первых, не факт, что даже их допустят, во-вторых, им могут придумать дополнительные критерии, и в-третьих, многие ребята даже в этом статусе не могут поехать, потому что не успеют отобраться, а командам и вовсе выступать нельзя.

Надо хорошо подумать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, отметив, что по вопросу участия россиян в Олимпиаде можно было бы принять общее решение.

На данный момент на Олимпиаду-2024 квалифицировались 8 российских спортсменов.