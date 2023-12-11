Фетисов о допуске на ОИ-2024: «Могут придумать дополнительные критерии. Многие ребята не успеют отобраться, командам и вовсе выступать нельзя. Надо хорошо подумать»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума Париж-2024 ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

«Во-первых, не факт, что даже их допустят, во-вторых, им могут придумать дополнительные критерии, и в-третьих, многие ребята даже в этом статусе не могут поехать, потому что не успеют отобраться, а командам и вовсе выступать нельзя.

Надо хорошо подумать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, отметив, что по вопросу участия россиян в Олимпиаде можно было бы принять общее решение. 

На данный момент на Олимпиаду-2024 квалифицировались 8 российских спортсменов.

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4 комментария
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Правильно будет если думать будут те, кто в принципе там может выступать.

А те кто сами заграницей поиграли, а теперь за страну сидят думают под санкциями - пусть о чем то другом размышляют
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Думать необходимо только во втором варианте. В 1-м и 3-м думать не о чем. Если недопустили и не успел отобраться, в любом случае мимо ОИ.
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Тут и думать нечего. Условия выставлены такие, что ни один нормальный, трезво мыслящий человек не пойдет на них.
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Пусть теннисисты выступают. Они финансово независимы. Остальным просто не позволяют, или измотают нервы. Или допустят середняков, которые на медали не будут претендовать. Отстраняясь от политической ситуации, решение МОК дискриминационное. России и СССР видимо не судьба выступать в Париже и Лос-Анджелесе. Предыдущие игры проходили без российских спортсменов по разным причинам. История повторяется.
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