Фетисов о турнире сборных без России: «Идет попрание прав спортсменов. До последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против политического давления. Очень расстроился»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов НХЛ Кубок мира Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь.

Идет попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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11 комментариев

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leon01
Мы попираем, нас попирают, как это часто не совпадает, танки стреляют, пушки грохочут а мы не понимаем что от нас хочут!
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Пылесос
Не добавил про сволочей, подонков, уродов, и что они ещё пожалеют и сами приползут на коленях. Уже прогресс.
+17
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+10
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Wiley Fox
Чего это Россия должна играть в этом турнире?

Там играют сильнейшие
+14
-8
+6
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Melnikov1968
НХЛ, конечно, мощная организация. Но все-таки не на Марсе существует. Явно просчитывают возможные риски на всех уровнях. Спортивные, политические, финансовые.
+6
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Jek@
Людоед ни как не поймёт, чё с ним никто не хочет играть.
+5
-2
+3
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Pertinax Gandi
Хоккеисты беспрепятственно играют в НХЛ и КХЛ, зарабатывают деньги. Не волнуйтесь Вячеслав, у них всё хорошо.
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Olga.t
"Это невозможно было бы себе представить некоторое время назад... "
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Вот с этим не поспоришь...много чего казалось невозможным в 21 веке.
+3
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Дмитрий Рабко
Так НХЛ и выстояла - как бы там на неё не давил Овечкин со товарищи.
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ROS#
Ну все, НХЛ не переживет расстройства желудка(зачеркнуть)Фетисова и самораспустится от горя(нет)
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Alcibiades
Ну, чехов тоже не зовут. Видимо, Гашека наказать заодно решили во имя поддержания мировой гармонии)
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