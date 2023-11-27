Фетисов о турнире сборных без России: «Идет попрание прав спортсменов. До последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против политического давления. Очень расстроился»
Вячеслав Фетисов высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.
Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь.
Идет попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Там играют сильнейшие
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Вот с этим не поспоришь...много чего казалось невозможным в 21 веке.