Василий Атанасов: «В КХЛ очень много крутых арен. Каждый матч как отдельный вид искусства. Выходишь и просто кайфуешь»

Теги Торпедо КХЛ G-Drive Арена Василий Атанасов СКА-Арена Хоккей

Василий Атанасов поделился мнением о стадионах в КХЛ.

– На «СКА Арене» вы испытали такие же эмоции, как на «G-Drive Арене» в Омске? Поражены масштабом? 

– Да, конечно. И в Новосибирске тоже. Там тоже очень крутые арены сейчас. Вообще очень много крутых арен сейчас в КХЛ. Каждый матч как отдельный вид искусства. Это очень круто. Выходишь и просто кайфуешь.

– У вас впереди Кубок Первого канала. Как планируете провести паузу? 

– Буду отталкиваться от того, что будет у нас после возвращения в Нижний Новгород. А сейчас в планах «Россия-25».

– Что сказал Игорь Николаевич [Ларионов], когда вы выезжали на Матч Звезд? 

– Сказал просто получать удовольствие и кайфовать, – сказал нападающий «Торпедо». 

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2 комментария
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Кайфуй Вася! Пока молод, бери от жизни как можно больше!
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Продолжай в том же духе, Вася! Кайфуй от хоккея!
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