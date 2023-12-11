Василий Атанасов: «В КХЛ очень много крутых арен. Каждый матч как отдельный вид искусства. Выходишь и просто кайфуешь»

Василий Атанасов поделился мнением о стадионах в КХЛ.

– На «СКА Арене» вы испытали такие же эмоции, как на « » в Омске? Поражены масштабом?

– Да, конечно. И в Новосибирске тоже. Там тоже очень крутые арены сейчас. Вообще очень много крутых арен сейчас в . Каждый матч как отдельный вид искусства. Это очень круто. Выходишь и просто кайфуешь.

– У вас впереди Кубок Первого канала. Как планируете провести паузу?

– Буду отталкиваться от того, что будет у нас после возвращения в Нижний Новгород. А сейчас в планах «Россия-25».

– Что сказал Игорь Николаевич [Ларионов], когда вы выезжали на Матч Звезд?

– Сказал просто получать удовольствие и кайфовать, – сказал нападающий « ».