Ларионов про Атанасова: «Роботов хватает и в КХЛ, и в Америке. Нужен спектакль. Они хоккеисты – не доктора, не инженеры. Получают деньги за то, чтобы развлекать»

Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Металлургом».

«Торпедо» выиграло со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Всех с окончанием первой части увлекательного сезона. Рад, что мы добились победы.

Команду « » – с хорошей игрой. В этом плане здесь всегда шикарная атмосфера, болельщики любят игру.

Надеюсь, хоккей, который был насыщен моментами, ошибками, он, наверное, такой хоккей по душе. Поэтому сейчас главное – передохнуть, перезарядить батарейки и двигаться дальше.

– В заснеженном Магнитогорске ананас, наверное, трудно найти, сейчас, при минус 20 с лишним. Откуда в игроке (речь про ), которому немного за 20, столько хладнокровия, когда надо убежать в меньшинстве и решить игру?

– Знаете, вы правильно сказали, что хладнокровие. Ты видишь этих людей и ты не хочешь эти качества у них закрывать.

Когда человек видит, что ему доверяют, человек видит какие-то вещи, что могли бы быть попроще, но он ищет ходы, которые завершаются красивыми голами.

Мы даем возможность ребятам, скажем, не то, чтобы себя показать, а выразить таким образом. У нас есть Силаев, Артамонов, Свищев, Атанасов, Конюшков – мы даем себя выражать ярко. Потому что это новое поколение.

Мы не можем их в рамки загонять, потому что иначе мы сделаем из них роботов. Их хватает и в нашей лиге, их хватает и в Северной Америке, поэтому нашему зрителю нужен спектакль, нужны актеры, которые, делают хорошие вещи.

Мы будем требовать, чтобы они нас удивляли.

Они не доктора, не строители, не инженеры – они хоккеисты. Люди, которые получают деньги за то, чтобы развлекать зрителей хорошими ходами.

И такие голы, которые он забил сегодня, в предыдущем матче, они входят в золотую коллекцию нашей команды.

Они заставляют людей возвращаться на игру и дают возможность мальчишкам и девчонкам, которые смотрят хоккей, на этом учиться, – сказал главный тренер « » .