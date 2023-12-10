Атанасов о своем буллите в Матче звезд КХЛ: «Я уже думаю над открытием ананасовой фабрики»

Теги Торпедо КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов прокомментировал свой буллит в Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Торпедо» выиграл конкурс на самый эффектный буллит, исполнив бросок в шапке в форме ананаса

– Где покупаешь ананасы, кому делаешь кассу?

– Это фирменные нижегородские ананасы. Я уже думаю над открытием своей ананасовой фабрики.

– Идея для конкурса лежала на поверхности, но сколько времени потратили на организацию?

– Мне здорово помогла SMM‑служба «Торпедо». Они в основном занимались этим вопросом, чтобы мне во время чемпионата не нужно было отвлекаться. Большое им спасибо, это в большей степени их заслуга.

– Как думаешь, Нижний Новгород сегодня пищал?

– Я думаю, да. И это здорово. Надеюсь, у Нижнего Новгорода будет побольше таких эмоций, – сказал Атанасов. 

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3 комментария
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классный хоккеист растет прямо на наших глазах
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