Разин хочет, чтобы «Крылья Советов» выиграли РПЛ: «Зенит» уже надоел»

Андрей Разин признался, что ему надоели победы «Зенита» в Мир РПЛ.

– Андрей Назаров не считает футбол мужским видом спорта, Егор Титов говорит, что в хоккей можно играть до 40 – оттолкнулся и поехал. Как относитесь к таким подколам?

– Да нормально отношусь. У каждого свой вид спорта – оба тяжелые. В каждом есть травмы, в каждом спортсмены оставляют здоровье. Самое главное, чтобы людям было интересно.

– Кто станет чемпионом в футболе?

– « » уже надоел. Надеюсь, что будет другая какая-то [команда]. Мне бы хотелось, чтобы это были « », но в этом году и « » хорошо играет, – сказал главный тренер « ».