Разин хочет, чтобы «Крылья Советов» выиграли РПЛ: «Зенит» уже надоел»

Теги Зенит Крылья Советов Металлург Мг премьер-лига Россия КХЛ Краснодар Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин признался, что ему надоели победы «Зенита» в Мир РПЛ.

– Андрей Назаров не считает футбол мужским видом спорта, Егор Титов говорит, что в хоккей можно играть до 40 – оттолкнулся и поехал. Как относитесь к таким подколам?

– Да нормально отношусь. У каждого свой вид спорта – оба тяжелые. В каждом есть травмы, в каждом спортсмены оставляют здоровье. Самое главное, чтобы людям было интересно.

– Кто станет чемпионом в футболе?

– «Зенит» уже надоел. Надеюсь, что будет другая какая-то [команда]. Мне бы хотелось, чтобы это были «Крылья Советов», но в этом году и «Краснодар» хорошо играет, – сказал главный тренер «Металлурга». 

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13 комментариев
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Пусть выиграет достойный клуб.
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Опять приходится вернуться к классике -"Нравится, не нравится- терпи, моя красавица "
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Ответ Spartakus1984
Отлично?)))Если зениту тяжело то что о других говорить
Ну у вас тренер чудит, а у нас проблемы с оптимальным составом.
Когда у тебя выдирают хребет перед сезоном(или как тот же Родригао с травмой в конце сезона), адекватно было рассчитывать не на 2 место по итогу первой части сезона.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Дебилы надоели что интервью дают. Вот это уж точно.
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Можете хотеть че угодно. Но Зенит отлично прошел тяжелую часть сезона.
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"Надеюсь, что будет другая какая-то"
Фантомас вспоминает, как изменил одному сталелитейщику ради другого, или жена надоела? 😄
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Ответ Дмитрий9779
Пусть выиграет достойный клуб.
а какие например не достойные?
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Ответ ractorosan527@gmail.com
а какие например не достойные?
Кто покажет лучшую игру в оставшихся матчах и наберёт больше очков.
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Ответ Дмитрий9779
Кто покажет лучшую игру в оставшихся матчах и наберёт больше очков.
Тебя спросили , а кто не достоин ? лол
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