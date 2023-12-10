Разин хочет, чтобы «Крылья Советов» выиграли РПЛ: «Зенит» уже надоел»
Андрей Разин признался, что ему надоели победы «Зенита» в Мир РПЛ.
– Андрей Назаров не считает футбол мужским видом спорта, Егор Титов говорит, что в хоккей можно играть до 40 – оттолкнулся и поехал. Как относитесь к таким подколам?
– Да нормально отношусь. У каждого свой вид спорта – оба тяжелые. В каждом есть травмы, в каждом спортсмены оставляют здоровье. Самое главное, чтобы людям было интересно.
– Кто станет чемпионом в футболе?
– «Зенит» уже надоел. Надеюсь, что будет другая какая-то [команда]. Мне бы хотелось, чтобы это были «Крылья Советов», но в этом году и «Краснодар» хорошо играет, – сказал главный тренер «Металлурга».
Когда у тебя выдирают хребет перед сезоном(или как тот же Родригао с травмой в конце сезона), адекватно было рассчитывать не на 2 место по итогу первой части сезона.
Фантомас вспоминает, как изменил одному сталелитейщику ради другого, или жена надоела? 😄